Morena aprobará Reforma Eléctrica para rescatar CFE y bajar tarifas: Adriana Abreu

Morena determinó aprobar la Reforma Eléctrica porque busca el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el mantenimiento de tarifas bajas, manifestó la senadora Adriana Abreu al presentar ante el pleno, el dictamen aprobado por las comisiones de Energía, Medio Ambiente y Estudios Legislativos Segunda.

“Durante el desahogo del trabajo de comisiones la mayoría consideró conveniente su aprobación, toda vez que plantea el rescate, fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando la confiabilidad, seguridad del sistema eléctrico nacional, manteniendo tarifas bajas, inclusive reduciéndolas” dijo a la asamblea.

Al pedir el voto de los senadores, Abreu Artiñano destacó que con esta reforma se generarán más empleos y permitirá que el país obtenga su autosuficiencia energética.

“Por eso, compañeras y compañeros, solicito su valioso apoyo en la votación del dictamen donde hemos encontrado grandes coincidencias para lograr el bienestar de todas y todos los mexicanos, para mantener a nuestra industria eléctrica fuerte, sana, autosuficiente, generadora de empleo, en constante crecimiento y que siga siendo ese pilar de desarrollo, elemento fundamental en nuestra soberanía y seguridad nacional”, manifestó la presidenta de la Comisión de Energía.

PRI y PAN siguen en contra de la Reforma Eléctrica

En respuesta el PRI y el PAN refrendaron su voto en contra. Primero Claudia Ruiz Massieu anunció que presentarán un voto particular y cuestionó a los senadores de la mayoría ¿qué están pretendiendo proteger?

“Este proyecto, como su aprobación, es desaseado, es ilógico y su instrumentación no va a prosperar, pues, se busca establecer disposiciones que abiertamente son contrarias al mandato vigente, y subrayo vigente, porque no lo modifican en este proyecto, de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado”, les recordó.

También el PAN, en voz de la senadora Alejandra Reynoso, anunció un voto particular en contra de la Reforma Eléctrica.

“Este voto particular lo presento en nombre de jóvenes, de niñas, de niños y adolescentes que aspiran a tener un mejor medio ambiente, que aspiran a tener una mejor calidad de vida, esos a los que a la mayoría no les interesa proteger, esos a los que la mayoría no quiso escuchar en un parlamento abierto”, señaló Reynoso Sánchez.