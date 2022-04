Morena se desinfla en San Lázaro y no hay capacidad de negociación: Oposición

Expertos en política nacional aseguraron que Morena comenzó a desinflarse en la Cámara de Diputados, ya que su empeño en no querer negociar y dialogar lo está obligando a tomar acciones desesperadas como atacar a la oposición.

La vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Elizabeth Pérez Valdez, apuntó que el que los legisladores de Morena pierdan curules, es un reflejo de que la ciudadanía quiere un cambio en San Lázaro. Además, recordó que en la Legislatura pasada los guindas no tenían negociación porque contaban con mayoría, pero a partir de la actual, tienen que dialogar, y las cosas no le han salido como pensaban.

"Empezamos a ver un declive de la coalición oficialista y a partir de esta gestión tiene que acordar con la oposición para sacar adelante las iniciativas que pretendan, pero lo que vemos es que cada vez se desinfla más y ahora no le han salido las cosas como quería". Elizabeth Pérez

La perredista declaró que la oposición ahora es fuerte y sólida, además que en estos momentos está teniendo una gran fuerza, por ello la responsabilidad de sacar las reformas o iniciativas corresponde a todos, sin embargo, aclaro que Morena no desea hacerlo ya que inició una campaña de odio en contra de diputados y ahonda en la polarización que ya hay en el país.

La Razón publicó este viernes que el bloque legislativo de la Cuarta Transformación cerrará su primer año de la LXV Legislatura sin consolidar cambios a nivel constitucional, entre la falta de acuerdos y diálogo con la oposición, y la pérdida de 54 curules que le restó margen de actuación.

Por separado, Guillermo Huerta Ling, diputado del PAN, dijo que quedó claro que la oposición se encuentra cada vez más unida, y no dejará pasar reformas nocivas para el país, además, aclaró que en Morena en vez de hacer mesas de negociación atacan y sólo demuestran falta de interés.

"Las dos reformas importantes que anunció el Presidente que es la electoral y la de la Guardia Nacional para que el mando militar quede bajo la Sedena no va a pasar, pues mientras el Presidente siga amenazando, no hay diálogo de su parte. Difícilmente con una falta de entendimiento y diálogo van a seguir pasando las reformas o iniciativas". Guillermo Huerta Ling

El panista mencionó que lo que queda claro es que el Ejecutivo no va a negociar con ninguno de los legisladores y su salida desesperada es comenzar campañas en contra de la oposición, pues lo único que le interesa es su decisión.

Huerta Ling comentó que la única vía para no "encrispar" el clima nacional, es que se debe abrir el diálogo, ya que los diputados de Morena, Ignacio Mier y Sergio Gutiérrez tienen que entender de acuerdos y no sólo denostar y atacar cuando no alcanzan sus votaciones, "pues viene el presupuesto, nombramiento de tres consejeros electorales, revisión de cuentas públicas, reforma electoral y cuentas de transparencia de las grandes obras", explicó.

