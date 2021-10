Morena y oposición se enfrentan en el Senado por AMLO y Lilly Téllez

Los integrantes del grupo parlamentario de Morena y los senadores de oposición se enfrentaron en el Senado de la República por la ausencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia para la entrega de la medalla Belisario Domínguez y por las amenazas en contra de la senadora Lilly Téllez.

Los senadores morenistas tacharon a la panista de “farsante” y “traidora” a la Cuarta Transformación, además de ser “racista y despreciable''.

Desde su escaño, el coordinador del PAN, Julen Rementería, recordó que durante el gobierno actual ha sido una constante del Presidente de la República promover la polarización y el enfrentamiento entre los mexicanos.

Por ello, lo responsabilizó de cualquier ataque del que sea objeto la senadora Lilly Téllez: “Queremos hacerlo responsable a él de lo que le pueda pasar, de la seguridad, hay amenazas, y no son menores, yo no se las deseo a nadie, absolutamente a nadie, pero las hay y, la verdad es que todo este cúmulo de seguidores que tiene, algunos rayando en el fanatismo, pueden hacer algo de lo que al final de cuentas lastima a ella y a su familia y esto no puede permitirse. Lo hacemos responsable de la seguridad, de la integridad de ella y de su familia ”, enfatizó.

Al respecto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, puntualizó que no puede haber justificación para atacar y responsabilizar al Presidente de la República de lo que no ha hecho.

“Nosotros los llamamos a la cordura al PAN, los llamamos a la prudencia, los llamamos a la sensatez. Que escuchen bien senadores del PAN y senadoras del PAN, no avalamos ninguna amenaza contra ningún legislador ni la legisladora, no hagamos debates falsos y respetemos la institución del Presidente de la República , la investidura de la figura presidencial, nosotros no vamos a aceptar que este recinto se aproveche una inasistencia para descalificar nuevamente al Presidente de la República”, aseveró.

Por su parte, Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, propuso a todos los grupos parlamentarios firmar una carta para pedirle al Presidente que asista este jueves al Senado, porque la maestra Ifigenia Martínez, como recipiendaria de la medalla Belisario Domínguez lo merece.

Las senadoras de Morena, Antares Vázquez, Malú Micher y Margarita Valdez arremetieron en contra de la panista Lilly Téllez.

“La aludida senadora víctima, es una traidora, traicionó al pueblo de Sonora, traicionó a sus electores y traiciona al Presidente de la República que la trajo a este Senado, por cierto, porque el escaño se lo debe al Presidente al que ella amenazó públicamente ”, aseveró Vázquez.

En tanto, Margarita Valdez dijo: “ Ha sido bastante grosera, majadera, racista , ¿ya se les olvidó todo lo que pone? ¿No vino el otro día a ofender a las fuerzas militares?, ¿de dónde la defienden tanto? ¿Cuándo se le ha faltado el respeto a ella como lo ha hecho? Vergüenza les debería de dar estar defendiendo y solidarizándose con alguien tan nocivo, con alguien tan despreciable, que simplemente ha usado este Senado para sacar todas sus frustraciones”.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, pidió a Morena no confundirse, porque señalar los errores de este gobierno no significa faltarle al respeto al Presidente de la República.

En el mismo sentido se expresó la senadora priista, Claudia Anaya, quien reprochó que al actual grupo parlamentario de Morena “no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa para que se pongan histéricos”.

El panista Damián Zepeda criticó que a unas horas de que se entregue la medalla Belisario Domínguez, se pretenda acallar a una senadora de oposición y recordó a la bancada oficial que el Presidente no se debe elevar a la posición de Dios.

KEFS