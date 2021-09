Morena y partidos de oposición se contraponen por Proyecto de PEF 2022

Partidos de oposición y Morena no coincidieron en que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 sea equilibrado, porque solo beneficia las obras del Presidente Andrés Manuel López Obrador y retira recursos a órganos autónomos.

En entrevista con La Razón, la diputada Irma Juan Carlos de Morena aseguró que el Proyecto de Presupuesto es equilibrado, ya que beneficia a los sectores más vulnerables del país y dota de recursos a obras que son necesarias para el sur como el Tren Maya.

La legisladora dijo que el Tren Maya es un proyecto prioritario para el Gobierno federal, además de las pensiones para adultos mayores, jóvenes en pobreza y otros programas como Sembrando Vida que ha generado bienestar para la población. “Hay que aplaudir que se va a trabajar para que el programa de fertilizantes se incremente en todo el país, además que dota de recursos a los adultos y jóvenes con becas, ya que el presupuesto es real conforme a las necesidades de la gente”, dijo.

La morenista mencionó que ahora el dinero se va al pueblo y no a las grandes empresas, por ello consideró que es un presupuesto equilibrado que beneficia a los que menos tienen.

Por su parte el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que el presupuesto en realidad está muy desequilibrado y solo atiende a las obras faraónicas del Presidente de México, mismos que considera como prioritarios aunque no lo sean.

El perredista sostuvo que el retiro de recursos a otras dependencias como el INE es porque desea aniquilarlos, pero aseguró que es necesario analizar a detalle el proyecto para ver cómo se puede pelear en San Lázaro.

Annia Gómez, diputada del PAN señaló que el proyecto solo beneficia “los caprichos” del Presidente de México, ya que no se da cuenta del país en qué vive ni las necesidades que tiene al solo beneficiar sus obras.

No quiere avanzar el Presidente pero vamos a analizarlo con lupa, ya que el Gobierno federal está abandonando algunos rubros y da preferencia a sus obras. De entrada vemos que no se da cuenta del país en dónde vive, ya que sigue en lo mismo y solo le interesa su agenda, no le interesa la gente, ni la opinión de otros, solo desea invertir en sus megaproyectos