Morena pide juicio a INE; Monreal, respetar leyes

Un grupo de legisladores morenistas, encabezado por el vocero de la bancada, César Cravioto, anunció que presentará un juicio contra el INE para evitar sujetarse a la veda electoral por la consulta de revocación de mandato, a pesar de que su coordinador, Ricardo Monreal, insistió en su llamado a respetar la restricción.

El senador Monreal Ávila advirtió que los constructores de la ley, como los senadores, tienen que dar ejemplo de su cumplimiento, por lo que no deben hacer promoción de la revocación.

Sin embargo, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los senadores del partido guinda bajar un desplegado de apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el grupo liderado por Cravioto anunció que presentará un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, porque está inconforme con esta determinación.

Los legisladores acusaron que el órgano electoral y sus instancias son parciales en el ejercicio de la revocación, porque dijeron que, mientras a ellos los censuran, todas las expresiones de apoyo hacia el titular del Ejecutivo “son silenciadas”.

“Nos quieren tapar la boca y nos quieren decir que no podemos hablar. Pero todo lo que es golpear al Presidente, todo lo que es llamar a no participar en la consulta de revocación de mandato, ahí el INE calla, ahí el INE no habla”, denunció Cravioto Romero.

Al ser cuestionado sobre el tema, Monreal Ávila apuntó que en lo personal no promoverá recurso alguno, como sus compañeros de bancada, y subrayó que todos deben respetar la ley.

“Mi posición fue que tuviésemos cuidado y que el constructor de la ley estaba obligado a respetarla. No, yo no voy a promover ningún juicio de derechos políticos. Hay que respetar la ley; simplemente, llanamente, todos debemos respetar la ley (…) A dar ejemplo de observancia y respeto a la ley”, enfatizó el líder de la mayoría.

Ante la pregunta sobre si los senadores tienen conocimiento de las leyes en materia de revocación de mandato, porque acusan al INE de aplicar una legislación que ellos mismos aprobaron, el senador por Zacatecas afirmó que son un grupo “muy estudioso” que tiene conocimiento de las reglas en la materia.

Dijo que aunque respeta la decisión de sus compañeros de bancada de impugnar la decisión del INE, mientras que él no presentará recursos, en lo que sí coincidieron todos los integrantes del grupo parlamentario es que, en adelante, si apoyan algún pronunciamiento conjunto, como el que “bajó” el INE, deberá ir acompañado por la firma y no sólo con el nombre de quienes lo respaldan, para evitar reclamos.

“Enfrentamos al árbitro”. Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que su Gobierno está en una lucha a contracorriente y con un enfrentamiento constante con el Instituto Nacional Electoral.

“Siempre hemos luchado contra la corriente, estamos enfrentando al INE, parece mentira, pero es estar constantemente remontando todos estos desafíos”, expresó el mandatario, en conferencia.

Sobre la actuación del instituto en los trabajos para la consulta de revocación de mandato, acusó que el órgano electoral no hace el trabajo con gusto.

“Lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto. No les causa placer la democracia, pero bueno, hay que confiar en la gente”, expresó.