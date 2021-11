Morena va por reforma eléctrica; oposición dice que no hay condiciones para aprobarla

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022, Morena en la Cámara de Diputados anunció que está listo para continuar con el debate de la reforma eléctrica; sin embargo, los partidos de oposición advirtieron que por la forma en la que se avaló el paquete presupuestal, no existen condiciones para dialogar sobre otros temas.

El coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que los grupos parlamentarios de la coalición Juntos Hacemos Historia defendieron un paquete económico que consolidará la Cuarta Transformación .

Resaltó que, por congruencia, en apego al criterio de austeridad se concretó un recorte presupuestal por 173 millones de pesos, de los que destacó el que realizo al Poder Judicial, por 2 mil 935 millones de pesos, y al INE por 4 mil millones de pesos, con relación al año pasado.

Morena va por reforma "para recuperar la soberanía de la industria eléctrica", afirma Ignacio Mier

Ignacio Mier dijo que propondrá que los legisladores de Morena organicen asambleas informativas en todos los distritos del país para exponer los argumentos a favor de la reforma para recuperar la soberanía de la industria eléctrica .

“Vamos a recorrer el país para acompañar a las y los mexicanos que desean y nos piden que avalemos esta reforma que acabará con el saqueo de la CFE y garantizará la soberanía de nuestro país en el sector”. Ignacio Mier,

Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que las condiciones en las que se dio el debate por el presupuesto no abonan al diálogo para lograr acuerdos y evidencian “que Morena tiene una inexperiencia terrible para hacer política”.

"Si esas actitudes se repiten cuando se quiera discutir cualquier cosa, pues sí matan todo. Pero nosotros hemos dicho que esperaremos el parlamento abierto para un debate. No podemos ser como ellos, es más, no somos como ellos, ni estamos a revanchismos”, aseveró.

Ante los medios de comunicación, el político coahuilense comentó que en el mismo sentido son las afirmaciones del vicecoordinador de los diputados del PAN, Jorge Triana, respecto a que “por inexperiencia, inmadurez o fanatismo” no hubo oficio político para el presupuesto , por lo que tampoco avanzarán otras reformas como la eléctrica.

"Esa forma de hacer política pues no es la correcta y, si así vamos a otras reformas, no solamente a una eléctrica, a la Guardia Nacional o a lo electoral, pues las cosas no van a funcionar”, manifestó Moreira.

Cuestionado respecto a si esa será la posición oficial de las bancadas de Va por México, el coordinador priista subrayó: "Insisto, creo que lo que se está diciendo es que de persistir este tipo de actitudes, pues es muy difícil llegar a una solución de problemas”.

