“Si es necesario, toda la vida voy a buscar a mi hermano”

Un grupo de personas armadas se llevaron a mi hermano Manuel a la fuerza cerca de su domicilio un 8 de enero de 2018. Soy Bibiana Mendoza, vocera del colectivo Hasta Encontrarte, en Guanajuato, que surgió hace dos años.

Hay veces que veo que le quito tiempo a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, a mi madre, a los hermanos que me quedan con vida. Caigo en depresión y digo: ¿Y si mando todo al carajo?

Cuando hemos recibido amenazas de muerte, cuando nos revictimizan quiero tirar la toalla, pero volteo a ver a mis compañeras, a veces fuertes, otras, no tanto, y recuerdo que nos hicimos una promesa: que vamos a estar juntas hasta encontrarlos a todos y una promesa no se puede romper.

Recuerdo a mi hermano cuando éramos niños, cuánto me amó y lo amé, por eso sé que todo esto vale la pena. Mi hermano tenía 34 años cuando se lo llevaron, ahora, tiene 37 años ya.

Yo sueño con volver a abrazarlo. Y si no lo logro, pues en el intento quiero hacerlo. Ojalá no me lleve toda la vida, pero si es necesario, toda la vida lo voy a buscar, porque hay que dignificar el amor.

Desamparo en la búsqueda

Comencé mi búsqueda sola, con miedo, pero no pierdo la esperanza, yo siempre voy a exigir a mi hermano con vida.

La verdad nos agarró de sorpresa: el fenómeno de la desaparición, no sabíamos qué hacer ni a quién recurrir. A veces en la Fiscalía ni la denuncia te recibían, nadie investigaba nada.

Siempre terminábamos con un trato revictimizante, agresivo, nos decían que nuestros desaparecidos andaban en cosas malas; que no venga aquí a llorarme; eduquen a sus hijos. Así quedamos atrapadas en el miedo de la desaparición.

En un momento piensas que también te van a desaparecer a ti, una por andarlos buscando y dos, que la Fiscalía en lugar de ayudarte, te achican más.

Antes de los colectivos, los desaparecidos eran una verdad totalmente enterrada. La verdad es que cada día hay más colectivos, pero a ninguno nos están entregando a nuestros familiares con vida

En ese tiempo, antes del nacimiento del colectivo, desapareció un profesor de futbol americano y su familia convocó a una marcha en Irapuato. Después, ese maestro apareció colgado en un puente en el municipio de Salamanca, en Guanajuato.

¿Pero qué quedó de esa situación? Que las mujeres empezamos a agruparnos, viendo qué íbamos a hacer para encontrar a nuestros familiares. Estar con el colectivo significa dignidad, amor, esperanza y fuerza cuando me siento derrotada.

Va a parecer increíble, pero no conocíamos la existencia de otros colectivos con el mismo fin en el país, empezamos muy a ciegas.

Antes de los colectivos, los desaparecidos eran una verdad totalmente enterrada. La verdad es que cada día hay más colectivos, pero a ninguno nos están entregando a nuestros familiares con vida.

Al inicio no sabíamos cómo

Una compañera nos dijo en una ocasión que vieron a su hijo en una colonia, una comunidad. Nos transportamos cinco, seis integrantes del colectivo Hasta Encontrarte y la acompañamos a preguntar en las calles, a buscar.

Después comenzaron a llegar los mensajes con puntos de búsqueda de fosas clandestinas, y alguna vez fuimos, pero nos amenazaban de muerte, nos vigilaban hombres armados.

No podíamos buscar por nuestra cuenta hasta que llegó la Comisión Estatal de Búsqueda. La primera fue en la presa El Conejo, en septiembre del año pasado y fue positiva, había una fosa.

Las víctimas les damos los puntos de búsqueda, ellos coordinan la seguridad, pero no les veo esa iniciativa. Como que nada más están esperando a dónde los guiamos.

Nuestras búsquedas independientes son tres veces a la semana.

Todo lo hemos comprado nosotras. Nos cooperamos para comprar palas, picos, para la gasolina, la comida. Hacemos la famosa vaquita para salir.

Teníamos un dron, nos costó muchísimo trabajo juntar el dinero y el primer día que lo íbamos a usar, una compañera por accidente lo estrelló y ya se estropeó.

No nos escuchan

Nosotras las víctimas ya vivimos en una guerra sangrienta, pero él nos deja en medio de su guerra política.

El Presidente se escuda en las personas que le tienen un fanatismo, se lava las manos, reparte culpas a las administraciones pasadas y niega que en su gobierno, haya violencia y desapariciones.

Le llevamos las fosas a las puertas de Palacio Nacional porque estamos cansadas.

Aunque no nos pudiera recibir, ni siquiera tiene la dignidad y el tiempo de entablar con alguien de su equipo de trabajo un puente de diálogo con las víctimas.

Nos dio un coraje enorme que pidiera pruebas al Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre sus primeras impresiones de la desaparición forzada en todo el país, que vivimos en un país de impunidad.

Las fosas clandestinas no debe ser el destino de los desaparecidos.

A la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda les hace mucha falta la búsqueda en vida.

Es algo cansado ver cómo todas las autoridades esperan a que las madres buscadoras con nuestras manos encontremos fosas clandestinas y ésa sea la única promesa o fin que tenga un desaparecido.

A mí me gustaría que un día las autoridades respondieran y nos regresaran a nuestros familiares con vida.

Las víctimas de Guanajuato y de toda la República Mexicana, de cualquier parte del mundo, son la esperanza que aún le queda a la humanidad. El dolor lo transformamos en acciones.