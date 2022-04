Niega UIF que se vaya a investigar a diputados que votaron contra la Eléctrica

Al señalar que esa no es su función, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, negó que se vaya a investigar a los diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica.

MÁS INFORMACIÓN Pide Morena en el Senado que UIF investigue a opositores que votaron contra Reforma Eléctrica

“Nosotros no analizamos y no investigamos diputados tampoco, no es nuestra función”, aseguró el funcionario al ser cuestionado al salir de la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la que acudió para hablar de la Reforma Electoral que fue enviada a la Cámara de Diputados.

Incluso, Gómez agregó que la UIF no investiga, sino que sólo revisa movimientos financieros.

Hace unos días, senadores de Morena solicitaron que la UIF investigue las cuentas bancarias de dirigentes partidistas y líderes parlamentarios ante la posibilidad de que existan pagos de empresas privadas para votar en contra de la Reforma Eléctrica.

