Si Noroña no pide disculpas, PAN va por quitarle su derecho a la reelección

El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, celebró la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra Gerardo Fernández Noroña por violencia política de Genero, advirtió que el legislador petista deberá pedir una disculpa a Adriana Dávila, y de no hacerlo se tomarán las medidas legales conducentes.

“Nuestra abogada estará muy atenta y seguirá el curso del proceso en todo momento”, explicó en conferencia de prensa.

Joanna Torres, abogada del grupo parlamentario, señaló que si Noroña no pide disculpas incurrirá en la Inejecución de una sentencia, por lo que se procederá a pedir al TEPJF que siga el curso de la sentencia, la cual contempla quitarle sus derechos políticos, que entre otras cosas, le impedirán contender por la reelección.

Al respecto, Adriana Dávila dejó claro que no quitará el dedo del renglón y seguirá el curso legal hasta donde tope.

Si él se niega seguiré el curso legal que se tenga que seguir, las palabras dañan nuestra integridad, dañan a nuestras familias, la calumnia ahí de queda, y lo que no queremos es que las palabras de políticos no sigan dañando a las mujeres de este país puntualizó.

Agregó que, en lo personal, ella no espera nada de Noroña, pero sí busca enviar un mensaje de no impunidad a todas las mujeres de México.

Yo no espero nada personal, para mí lo importante es dar el mensaje de que no hay impunidad en el tema de violencia contra las mujeres, me gustaría que este fuera el motivo para que otras mujeres que tuvieron problemas similares hagan las denuncias respectivas aseveró.

El caso se remite al 4 de octubre de 2019, cuando Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso de Tlaxcala. “La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada, que era senadora, que está vinculada a este tema, que ahora es compañera nuestra y que es más bocona que la ch… No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, dijo entonces el legislador.