Nuevas medidas del Semáforo COVID sólo privilegian lo económico: Virólogos

Virólogos del país aseguraron que los nuevos lineamientos para calificar el semáforo de riesgo epidemiológico privilegian el tema económico y evitan el cierre de actividades para no afectar a los estados, dejando a la ciudadanía a su suerte.

La Razón publicó que la Secretaría de Salud federal presentó a las entidades los nuevos lineamientos para calificar el semáforo, en los que pone por encima la ocupación hospitalaria sobre el número de contagios, debido a que en la tercera ola de Covid-19 es más acelerado el ritmo de entradas a los hospitales por la circulación de variantes más contagiosas.

LEER MÁS SSa presenta cambios a semáforo COVID; beneficiará actividades socioeconómicas

En entrevista, Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, explicó que al inicio, el Semáforo era un buen instrumento para saber cómo estaban los estados respecto a los contagios, sin embargo, comenzó a presentar fallas a partir del mes de diciembre de 2020, cuando se reaperturaron diversas actividades, a pesar de que estaba el país en riesgo por el inicio de la segunda ola.

“Las autoridades de Salud están compensando el Semáforo con los nuevos tiempos, porque le quitan peso a algunas cosas y privilegian otras por el momento en el que se vive. La salud tendría que ser lo primordial y no las actividades económicas, porque todo hace parecer que las autoridades dejan todo al juicio del ciudadano; esto es, lo que puede y no hacer”, destacó.

El experto aseguró que sí se están poniendo por encima las actividades económicas, y dejando que el virus circule y contagie “a quien debe contagiar”, ya que también se deja al libre criterio de las personas salir o hacer lo que quieran. “No se vale decir que las cosas están, cuando no es verdad; no porque los hospitales no se saturen, no hay una emergencia de contagios. Están privilegiando lo económico y no lo sanitario”, dijo.

Por separado Irasema Rodríguez, neumóloga del Sector Salud aseguró que las normativas no son claras, ya que cambian a cada rato de lineamientos y se sigue privilegiando a la economía, más que a la salud de las personas.

“Al parecer no se están dando cuenta que están creciendo exponencialmente los números de casos de las personas con COVID-19, y que los hospitales comienzan a llenarse. La gente ya no le importa, sigue saliendo, y no sé hasta que grado la gente ya no quiere escuchar, esa es una realidad”, dijo.

La experta comentó que las autoridades también se han ido relajando con la gente, porque con los cambios a los lineamientos del semáforo, se privilegia el tema económico más que el sanitario.