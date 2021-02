Nuevo Spot de Morena recuerda la crisis económica de 1993

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó el nuevo spot de Morena, denominado “la crisis económica”, que será transmitido desde este jueves en sus redes sociales, radio y televisión.

“Vamos a seguir recordándole al pueblo de México el daño que le han hecho el PRI y el PAN en el pasado. Carlos Salinas de Gortari gobernó de la mano del PAN, y la promesa era que iban a llevar a nuestro país al primer mundo; le impusieron al pueblo de México el modelo neoliberal, que no era otra cosa más que privatizaciones, exceso de endeudamiento, pero, sobre todo, una gran corrupción”, señaló a través de un mensaje a medios que compartió en su cuenta de Twitter.

Dijo que fue tal el saqueo que hicieron, que terminaron provocando una de las peores crisis económicas en la historia de nuestro país: “se devaluó la moneda, salieron capitales de nuestro país, hubo un crecimiento de la deuda, se disparó la inflación, pero, sobre todo, aumentó la pobreza”.

#EnVivo La complicidad del PRIAN nos costó a las y los mexicanos 50% más de IVA; estrenamos un capítulo más de esta historia de poder y corrupción que tanto daño le hizo a México. https://t.co/HeiBkJbHiK — Mario Delgado (@mario_delgado) February 11, 2021

Dicha crisis, insistió, tuvo repercusión internacional, “y para tapar sus errores recurrieron a la fórmula de siempre, que el pueblo de México pague”.

Así, acusa el Spot, el PRI en complicidad con el PAN aumentaron el IVA en 50 por ciento, al pasar del 10 al 15 por ciento, lo que tuvo un gran impacto en el bienestar de todas las familias en nuestro país.

“Hoy la gran mayoría de los países en el mundo enfrentan grandes dificultades económicas por el tema del COVID. Nuestro país no puede ser ajeno, pero a diferencia del pasado donde los errores del gobierno eran los que provocaban las crisis, hoy tenemos un gobierno responsable que con la austeridad republicana se han mantenido finanzas públicas sanas: no se han disparado los precios, ha bajado la tasa de interés, no ha habido devaluación, no se han aumentado los impuestos y se han impulsado los programas sociales para apoyar a quien más lo necesita. Por eso, en este 2021 tenemos que consolidar el proyecto de la transformación y que no regrese el PRIAN, porque con ellos regresarían las crisis y la corrupción”, aseguró Delgado Carrillo.

