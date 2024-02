Ofrece AMLO entrevista a canal de TV ruso; “me vas a dejar como limón exprimido”, señala a reportera

En lo que será la segunda entrevista que dará a un medio extranjero en lo que va de todo su mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a la periodista rusa Inna Afinogenova de Canal Red, que ante tantos cuestionamientos “me vas a dejar como un limón exprimido”.

Mediante sus redes sociales, el mandatario mexicano publicó un clip en el cual se observa en su despacho de Palacio Nacional con la comunicadora internacional dando la entrevista, la cual aparecerá el próximo martes 20 de febrero por Youtube de Canal Red.

La próxima semana podrán ver la entrevista que le di en Palacio Nacional a la periodista Inna Afinogenova, de Canal Red. pic.twitter.com/Q3bU6R7PHp — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 17, 2024

En el mensaje se escuchan algunos fragmentos de la entrevista, donde Afinogenova cuestiona: “¿Qué le preocupa hoy que no le preocupaba cuando llegó a la presidencia?”, “¿qué le diría el AMLO de hoy al AMLO del 2006?”, “¿la decisión más difícil que ha tenido que tomar en estos años?”.

Ante ese listado de preguntas, López Obrador responde en tono de broma que “me vas a dejar como un limón exprimido”.

Otro fragmento que se escucha en el adelanto de la entrevista es: “Lo que he estimado más importante en mi vida ha sido la honestidad”, además de “si fuera cierto no estaría aquí”, aunque no se conoce en qué contexto respondió el Presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador sólo ha concedido dos entrevistas en todo su mandato, la primera al periódico La Jornada en 2020 al cumplir dos años, y una más a la cadena Telemundo. Con la que otorgó a Canal Red de Rusia será la tercera.