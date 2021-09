En ofrecimiento de 4T a Quirino PRI acusa “dardo envenenado”

Diputados federales del PRI afirmaron que no existe enojo ni trabas por la invitación que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que ocupe un cargo diplomático, pero aseveraron que no permitirán que se lance un “dardo envenenado” por parte del Gobierno federal.

Ana Lilia Herrera enfatizó que un asunto de este tipo corresponde resolverlo a quien es invitado, como en este caso a Ordaz Coppel, que sería propuesto como embajador en España.

Enfatizó que desde el tricolor respetan las libertades, pero subrayó que “lo que no podemos permitir es que se siga difundiendo este dardo envenenado por parte del Gobierno federal”, que busque llevar a negociaciones.

La mexiquense precisó que la ruta que debe seguir el gobernador saliente de Sinaloa, en caso de aceptar la encomienda del titular del Ejecutivo federal, es decidir si conserva su militancia en el tricolor y solicitar permiso al Consejo Político Nacional (CPN) o renunciar al partido.

“No hay enojo, primero hay que esperar a que se concrete, y en el caso de que quien tenga un cargo de partido y una militancia y quiera seguirla manteniendo, tiene que cumplir con lo que establecen los estatutos”, apuntó.

Herrera remarcó que lo primordial es, como dijo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que no se pretenda considerar que las siglas del partido pueden ser parte de una negociación.

Por separado, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que no se ponen “trabas” para que el gobernador de Sinaloa se incorpore al Gobierno del Presidente López Obrador, pero subrayó que se deben seguir los estatutos del partido.

“No estamos poniendo alguna traba (...) no es una norma que se haya hecho para él, son los estatutos del partido. El CPN analizará si procede o no”, enfatizó en entrevista con La Razón, luego de que el primer mandatario calificó como “inmoral” que se “amenace” al político sinaloense con expulsarlo del partido.

