Olga Sánchez Cordero: No podemos esperar que la violencia de género siga creciendo

"El momento de actuar es hoy, no mañana, porque no podemos esperar a que el número de víctimas por violencia de género siga creciendo en México sin que hagamos lo que nos toca hacer”, destacó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Durante la primera reunión privada del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores (GIEV), que viven violencias basadas en el género, la encargada de la política interior del país dijo que este año de nueva normalidad se debe desterrar de una vez por todas la violencia contra las mujeres.

“Estamos viviendo una época muy complicada, una crisis de salud y una crisis económica como en muchas décadas, yo diría, inclusive en muchísimos años, no habíamos vivido”, explicó.

Además, aseveró que en la pandemia se hizo visible la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres, como condición apremiante. “Tal como dice la Organización de las Naciones Unidas, la violencia de género es una pandemia, una pandemia dentro de otra pandemia, así pues, el aumento de los casos de violencia por motivo de género es una de las tantas consecuencias sociológicas que también trajo la pandemia”.

Por este motivo adelantó que en 2021 deben contar con una actitud renovada y comprometida, que ayude a generar sinergias para combatir la violencia de género. De esta forma, se deben consolidar acciones decisivas para que los gobiernos locales asuman su responsabilidad de prevenir cualquier agresión. “Para el gobierno federal el reto es reorganizar la política nacional y brindarles las herramientas adecuadas a los gobiernos locales”.

Sánchez Cordero adelantó que revisarán los recursos institucionales para el programa y atención de las mujeres, ya que es necesario hacer más con menos; además, de que la creación de leyes e instituciones no es suficiente, “nunca será suficiente si no vigilamos su adecuado funcionamiento, si no concretamos acciones y políticas eficaces, bien cimentadas en la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para trabajar en coordinación, cooperación y colaboración”.