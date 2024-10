Los olvidados de Campeche

Nos cuentan que algunos funcionarios de Campeche tienen un concepto muy elevado de la protección civil, como la secretaria de Protección, Marcela Muñoz Martínez, quien, ante la inminente llegada del huracán Milton, el pasado 8 de octubre, viajó a la Ciudad de México y ahí estuvo durante toda la contingencia. Hay quienes la vieron abordar un día antes —cuando ya estaba la alerta máxima— el vuelo AM2441 de Aeroméxico, con hora de salida a las 07:09 del Aeropuerto local, junto con tres personas del sexo masculino. Total, que cuando el meteoro pegó en el Caribe mexicano, la responsable de la seguridad estaba muy lejos de Campeche y, por lo tanto, no se enteró de que en Isla Arena no se realizó un desalojo a tiempo y como consecuencia, 500 personas quedaron atrapadas en sus casas inundadas. En días recientes han surgido quejas de los damnificados por la falta de apoyo del Gobierno estatal, que encabeza Layda Sansores, quien, por cierto, no ha dicho una sola palabra sobre este tema en sus emisiones del Martes del Jaguar. Uf.