Oposición comenzó a perderle miedo al gobierno federal y a Morena: Expertos

Expertos en política nacional aseguraron que la oposición le está perdiendo el miedo al gobierno federal y a Morena después de tres años, ya que la unión de la alianza Va por México vislumbra desde este momento buenos augurios para debate de reformas y la elección estatal del próximo 5 de junio.

En entrevista con La Razón Hugo García Marín, politólogo de la UNAM dijo que PAN, PRI y PRD por fin le perdieron el miedo al partido oficial, ya que la cohesión que tienen bajo la coalición les puede dar avances o hasta triunfos en los siguientes debates en la Cámara de Diputados y elecciones estatales, ya que se ha visto un repunte en sus acciones en los últimos días.

El experto mencionó que la unión del PRI, PAN y PRD se perfila para ser ahora una verdadera opción ciudadana, luego de los fallos del gobierno federal, además, que la unión va a estar más cohesionada para las reformas que vienen porque “se vislumbra un bloque cada vez más fuerte con miras ya a 2024, sobre todo en la defensa que se espera al Instituto Nacional Electoral”, indicó.

Además, comentó que la unión puede generar buenas divisas en las elecciones estatales de continuar por el mismo camino y aprovechar los errores de Morena y sus partidos aliados.

Por separado, el también politólogo de la UNAM, Ulises Corona detalló que en este momento hay una buena actuación de la oposición que es centrada, unida y cohesionada, contrario a Morena que se encuentra desesperado, sin estrategia y dudoso.

Con muchos titubeos en su operación política; de hecho, no veo operación política, no hay capacidad para buscar consensos. Me parece que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya comenzó a buscar su plan B y su reforma al litio, porque no le van a dar buenos resultados sus legisladores