Va oposición contra extensión de mandato en Corte

Partidos de oposición ya preparan la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial, que amplía a dos años el mandato de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés criticó a los diputados que aprobaron esa “atrocidad legislativa” que extiende la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN. “Es muy lamentable haber escuchado hace un momento al presidente de la Corte sometido, diciendo que no conocía esa reforma al transitorio. Pero démosela por buena que no la conociera, que la rechace, que diga que no lo aceptará con claridad, con contundencia, es realmente vergonzoso”, dijo.

Les comparto mi posición sobre la reforma al #PJF que acaba de ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/YxUqkrVjId — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) April 23, 2021

Por este motivo, pidió al ministro rechazar la extensión de mandato y apegarse a lo que dicta la Constitución por el tiempo que fue elegido. Además aseguró que hay una clara intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial que debe terminar.

Por separado, el líder del PRD, Jesús Zambrano adelantó que su fuerza política echará mano de todos los recursos legales que tenga a su alcance para detener que se apruebe la reforma al Poder Judicial.

“Los diputados levantadedos de Morena, acatando el mandato de Palacio Nacional, traicionaron la democracia mexicana y ahora será inminente que Andrés Manuel López Obrador buscará su reelección a través de la misma estrategia truculenta de ampliar su mandato”, aseguró en un videomensaje.

En anteriores ocasiones Zambrano Grijalva aseguró que Morena le está haciendo daño al país con sus constantes reformas, ya que solo está degradando la política en México.