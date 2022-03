Oposición exige una postura más enérgica

El PAN en el Senado demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que fije una postura precisa de rechazo a la invasión de Rusia en Ucrania, porque, enfatizó, que el gobierno de México no debe parecer como uno de los países que acompañan estas acciones.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, enfatizó que el gobierno mexicano, en términos comunicacionales y en sus actos no ha dejado claro que no respalda a Rusia, cuando debería fijar un posicionamiento público a favor de que Ucrania es un país libre y soberano.

“El Presidente de la República debe ser claro, no puede acompañar a Rusia, no puede acompañar esta invasión de Rusia en Ucrania y debe dejar claro que no forma parte de estos países que han alentado, que han ayudado, que no es invasor, el tema ideológico de este gobierno me parece que tendrían que dejarlo de lado, lo que hoy tendría que privilegiar este gobierno son los derechos humanos, que ninguna persona inocente sea lastimado”, manifestó.

En conferencia de prensa, indicó que ante esta negativa del gobierno de López Obrador de fijar una postura contundente contra la invasión rusa a Ucrania, el Senado tampoco se ha pronunciado al respecto.

Por ello, hizo un llamado a todos los integrantes de la Cámara Alta para que hagan a un lado sus diferencias partidistas e ideológicas y hagan un pronunciamiento conjunto a favor de la paz.

“Hoy, el Senado no ha fijado una posición dura a favor de la paz, es increíble que el Senado tenga una subordinación tan lamentable al Presidente de la República, porque quien paga el sueldo de los legisladores no es López Obrador, son los mexicanos. Increíble, pero al día de hoy el Senado no ha fijado una posición en torno a esta invasión de Ucrania”, aseveró.

López Rabadán indicó que también es necesario que el gobierno de México implemente las acciones necesarias para hacer frente al impacto económico global por la crisis en Ucrania, pero lamentó que para el Presidente de la República las únicas medidas en la materia sean las clientelas políticas.

“López Obrador no piensa en el bienestar económico ni en el bienestar de las familias, intentamos en muchas ocasiones que se implementara el ingreso básico universal y él dijo que no, lo que a él le gusta son las clientelas políticas, no le gusta el desarrollo económico”, reprochó.

