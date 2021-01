PAN denunciará ante la OMS y CIDH negligencia criminal en manejo de pandemia

El presidente del PAN, Marko Cortés anunció que en las próximas semanas denunciarán al gobierno mexicano ante la Organización Mundial del Comercio y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por negligencia criminal en el manejo de la pandemia.

“Este nuevo capítulo amerita una nueva denuncia, que es el proceso de vacunación, en donde se hace con criterios políticos, no se transparenta los contratos, no hay suficiencia de vacuna para todos los mexicanos, todo este proceso negligente en donde no se difunde claramente quienes son los que se han vacunado, donde se brinca la fila, todo este proceso tan desaseado que sigue constando vidas”, advirtió.

La Razón publicó en su edición de este martes que el nuevo plan de vacunación del gobierno sólo permitirá inmunizar a 383 mil 175 trabajadores de la salud, cuando el objetivo era aplicar dosis a un millón de personas.

Marko Cortés dijo que no sólo hay menos vacunas, sino que se aplican a personal que no es de primera línea en el combate a la pandemia.

Además, hay un abuso discrecional total porque prefieren vacunar a los mal llamados “siervos de la Nación”, que más bien parecen “cuervos de la Nación”, qué a los médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, de servicios funerarios, socorristas y demás personal de salud que está en la primera línea de la pandemia manifestó.

Cortés Mendoza adelantó que las instancias internacionales no serán las únicas ante las que el gobierno federal deberá rendir cuentas.

Y cuando tengamos una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno morenista será citado a rendir cuentas por esa negligencia criminal en el manejo de la pandemia que costo muchas vidas humanas manifestó el líder panista.

Marko Cortés dijo que el esquema de inmunización y la contratación de nuevas vacunas se aplica con un carácter electoral que no puede ser aceptado porque representa la vida de miles de mexicanos.

“está claro que el manejo de la pandemia, el manejo de este proceso de vacunación ha sido un desastre. Está claro que el gobierno morenista no puede, es incompetente, es opaco y además maneja todo con criterios político, lo peor es que no solamente no sabe, sino que no se deja ayudar porque quiere concentrarlo todo”, dijo Cortés.

Por otra parte, anunció que antes del 30 de enero dará a conocer al nuevo coordinador de la bancada del PAN en el Senado y en la primera semana de febrero se darán a conocer los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y en la segunda semana de ese mes, los nombres de los postulados a una diputación plurinominal.

En su oportunidad, Enrique Vargas, alcalde de Huixquilucan dijo que su municipio ya presentó una solicitud a la Secretaría de Salud y en conjunto con los ediles panistas se organizaron para realizar compras consolidadas vacunas por alrededor de 130 millones de pesos, pero no ha recibido respuesta todavía