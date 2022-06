Panorama contra periodistas en México, complejo y gris: Reporteros sin Fronteras

Balbina Flores, representante en México de la Organización Reporteros sin Fronteras (RSF), aseguró que el panorama de violencia en México contra periodistas es bastante complejo y gris, pues no ve que se detenga.

“Es bastante complejo y gris y no vemos que se detenga, ya que en lo que va del año van 12 periodistas asesinados, y es una lista interminable ya que o vemos solución. Lo que estamos haciendo es monitoreando la situación y hasta el momento -en el caso de Antonio- es que su hija está en un hospital, ya que fue herida” Balbina Flores

Representante en México de Reporteros sin Fronteras

te puede interesar PRD no avala armar a la población: Jesús Zambrano

La activista detalló que el Gobierno sólo reacciona a hechos consumados, así como pronunciarse, pero sin más acciones preventivas para evitar que estos hechos sigan sucediendo en el país.

Además, aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene muy bien detectadas las zonas de mayor riesgo, que puedan representar un peligro para los periodistas.

“Si se tienen ya mapeados estos sitios, se debería hacer una intervención preventiva y evitar peligros. El Mecanismo de Protección a Periodistas, que tiene mil 500 personas inscritas, funciona, pero muestra que no es suficiente, y que debe ir más allá con los gobiernos de los estados, pues no se puede dividir la responsabilidad, debe ser compartida, peor no se hace”, aseveró.

Balbina Flores sostuvo que tal Mecanismo se debe fortalecer haciendo una revisión profunda de sus acciones, tales como implementación, operación y recursos, aparte que requiere mayor visibilidad.

“En Tamaulipas, como muchas zonas del país, la violencia se ha enquistado y reactivado de manera impresionante, lo que vemos con preocupación”, dijo.

La experta mencionó que se debe revisar la estrategia de seguridad de manera inmediata a fin de verificar si ha generado resultados.

... Y la mañana de este miércoles asesinan a otro periodista

La mañana de este miércoles el periodista Antonio de la Cruz fue asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, informó que el comunicador fue atacado a balazos afuera de su domicilio, mientras se encontraba con su familia.

Pese a que inicialmente Ramírez Cuevas señaló que la hija del periodista falleció en el ataque, más tarde corrigió y agregó que ésta se encontraba grave, mientras la esposa de Antonio salió ilesa.

Con el homicidio de Antonio de la Cruz, entonces, serían 13 los periodistas ultimados en lo que va del año.

El periodista tamaulipeco Antonio de la Cruz fue asesinado, su hija está grave y su esposa ilesa. Nuestro más sentido pésame a la familia y a sus compañeros de trabajo. https://t.co/lprEdIgk3J — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) June 29, 2022

CEHR