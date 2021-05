Partidos difieren por la legalidad de orden judicial

Dirigentes partidistas y legisladores de Morena y la oposición insistieron en sus posiciones a favor y en contra de la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pues mientras para unos se violentó la legalidad, para otros representa la aplicación del Estado de derecho.

En entrevista con La Razón, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Jaime Humberto Pérez Bernabé (PAN), urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que defina si el mandatario mantiene el fuero o no, a partir de las dudas que generó la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la orden de aprehensión “quebranta el orden constitucional. La Corte, al desechar el recurso de controversia presentado por el Gobierno del estado, señala expresamente que la dificultad para decir la permanecería del desafuero es el Congreso de Tamaulipas, por tanto, tiene fuero y no puede ser detenido”.

El senador priista Ángel García Yáñez señaló que “la última decisión la tuvo el Congreso de Tamaulipas, pero buscan otra manera para poderlo afectar, obviamente es por un tema electoral, pues buscan mancharlo políticamente. Es raro que sucedan estas cosas casi al término de las campañas”.

Gustavo Madero, senador del PAN, consideró “un descaro lo que están utilizando por órdenes Presidente y que él mismo lo dijo. Ahora le toca a la Fiscalía General de la República y creo que más allá de la sustancia, el procedimiento es totalmente arbitrario y anticonstitucional”.

A través de Twitter, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, rechazó que haya consigna en la resolución que adoptaron para retirar el fuero al gobernador: “Cabeza de Vaca no tiene ‘fuero’ desde el 30 de abril de 2021. No, no es cierto lo que dice García Cabeza de Vaca. Nunca se violaron sus derechos de defensa. Jamás llegó tampoco consigna alguna a esa instancia”.