”Patética” actuación de Rosario Piedra en caso Tadeo: Saskia Niño de Rivera

La activista Saskia Niño de Rivera aseguró que la actuación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra es “patética”, ante el caso de la exhumación y traslado a un penal de Puebla del menor “Tadeo”, ya que no atrajo el caso para su análisis.

En entrevista con La Razón explicó que la respuesta inmediata de las autoridades debe ser un juicio y dar sanción a los que estuvieron involucrados, ya que lo más importante es visibilizar el caso y no olvidar lo que pasó con Tadeo. Además de cambiar la situación que sucede en los penales por falta de control de las autoridades.

“Lo importante es que las autoridades en Puebla quieren cambiar lo que pasa al interior de sus centros de reclusión, que realmente le entre a tomar el control de los penales que ya se encuentran fuera de la ley. Rosario Piedra dijo que no tenía una queja y por eso no había atraído el caso, ya tiene esa queja y estamos esperando el pronunciamiento; es patético que la CNDH ya atrajera el caso y se echara para atrás”, destacó a este diario.

El pasado 15 de enero el bebé de solo tres meses de nacido, fue hallado en un basurero del penal San Miguel en la entidad. La organización reinserta fue la que denunció el caso, después, se descubrió que fue sustraído de un panteón en la alcaldía de Iztapalapa. Los padres reconocieron al menor y lo enterraron de nueva cuenta en otro cementerio con ubicación desconocida.

En este contexto, la activista señaló que en los centros de reclusión de Puebla existe ingobernabilidad y diversas irregularidades, sin embargo, aclaró que es difícil denunciarlas porque ya hay amenazas de las autoridades estatales. “Por protección ya saqué a mi hija del país, aparte no pensamos pedir medidas cautelares a la CNDH porque claramente no está haciendo su trabajo, y no podemos confiarle un tema de seguridad”, destacó.

Saskia Niño de Rivera comentó que no soltarán el tema hasta que no haya justicia, ya que las organizaciones civiles se están pronunciando, además, añadió que los padres de Tadeo ya no quieren saber nada del caso. “No vamos a soltar el caso, la ingobernabilidad en los penales afecta directamente a los menores. No sabemos a cuántos están metiendo diariamente y para qué, por ello se debe luchar por retomar el control de los centros”, enfatizó.

