Penacho de Moctezuma: AMLO admite "sana distancia" en relaciones con Austria

“Sana distancia” con Austria, desde que rechazaron prestar el Penacho de Moctezuma a México, reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al sostener que le pertenece a los mexicanos, por lo que no descartó que pueda recuperarlo.

Explicó que, si bien no pidió su devolución, “se le propuso al presidente de Austria que nos lo enviara temporalmente para una exposición, porque se cumplieron 500 años de la Invasión y la Caída de Tenochtitlan; y tengo entendido que en Antropología han hecho gestiones de tiempo atrás para la recuperación del Penacho”.

Describió que envió una misiva con su esposa Beatriz Gutiérrez Muller, durante una gira que realizó en su representación, sin embargo, “no prosperó”. Y al preguntarle si hay comunicación con Austria, respondió: “a partir de ahí, hubo sana distancia”.

Explicó que el argumento que dan es que el Penacho se puede “deshacer”, es muy delicado y no lo pueden mover, pero el mandatario mexicano indicó que ya hay tecnología para evitar que eso suceda, lo que pasa es que “se sienten dueños”.

Al preguntarle, si está enojado con el gobierno austriaco, replicó “No, ya se me pasó el coraje. Imagínese lo que significó que nos invadieran, ya pasó mucho tiempo de eso, porque también tuvo que ver con la falta de patriotismo de los conservaduristas de ese tiempo, entonces no es solo culpa de Austria sino de los que fueron a buscar a Maximiliano”.

Por lo que confió en que podría recuperarse el Penacho y otras piezas antropológicas. “Sí, no lo descarto, y debe ser una demanda permanente, esté quien esté en el gobierno; y no sólo el penacho, sino otras piezas arqueológicas que se sustraen de manera ilegal y se venden en subastas y que están en otros países”

Para ello, indicó que con Italia se tiene un acuerdo para que les ayuden a recuperar todas esas piezas que pertenecen a México. En este sentido, sostuvo que esto no debe seguirse dando en el mundo y debe haber un acuerdo entre todas las naciones, que si no se devuelve todo, que ya no haya más saqueo y no se permitan las subastas de piezas de arte y arqueológicas, que lo que ya está en museos si no se devuelve, que ya no haya más.

