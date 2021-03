Rosario Robles pide a juez mismo trato que le dan a otros implicados en corrupción

Rosario Robles, quien se encuentra en prisión relacionada con el caso de la Estafa Maestra, demandó al juez Ganther Alejandro Villar que se le otorgue el mismo trato que han recibido otros exfuncionarios implicados en presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con una serie de grabaciones que obtuvo el periodista Ciro Gómez Leyva, sobre la audiencia realizada el pasado viernes en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, reclamó que a ella se le nieguen los beneficios de ley que sí han recibido otros exfuncionarios.

"Quería abreviar el proceso, pedir el mismo trato que se le ha dado a otros. Yo no tengo ningún problema en seguir el proceso, estoy absolutamente convencida de mi inocencia": Rosario Robles https://t.co/qgeg7387tJ — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 2, 2021

“Yo me estoy muriendo, quería abreviar el proceso, pedir el mismo trato que se le ha dado a otros, no quiero privilegio, quiero cancha pareja. no entiendo porque hablan de reparación de daño si nunca se encontró un elemento que dijera que yo tenía que reparar el daño”, dijo Rosario Robles.

Rosario Robles acusa que no se entrevistaron con ella para negociar

Durante su participación, Rosario Robles manifestó que a pesar de la orden judicial para que algún funcionario de la Fiscalía General de la República con poder de decisión se presentara en el Penal de Santa Martha Acatitla para entrevistarse con ella a fin de negociar un probable criterio de oportunidad, nadie acudió.

“Nadie me visitó en el penal de Santa Martha Acatitla, nadie me ha hecho, a mí Rosario Robles, una propuesta, me extrañan enormemente las posturas que aquí se han señalado, no sólo por los casos que son públicos que todos conocemos, de gente que fue trasladada en helicóptero a un hospital sin pisar la cárcel. Que quién está en esta misma causa conmigo no ha pisado ni un minuto la cárcel, porque se le dio ese criterio de oportunidad”, denunció la exfuncionaria.

Más adelante, en el juicio, Rosario Robles con la voz cortada, recuerda que su detención y reclusión se originó por una licencia de conducir falsa, que asegura fue un cargo inventado, le han impedido cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada y ahora le impiden llegar a un acuerdo para colaborar con las autoridades.

“Entonces señor juez, yo no tengo ningún problema en seguir el proceso, yo estoy absolutamente convencida de mi inocencia, pero estaba dispuesta a disipar esto por el daño a mi familia, obviamente reitero mi solicitud, pero sí quiero dejar en claro este trato desigual, profundamente discriminatorio”, afirmó Rosario Robles el pasado viernes.