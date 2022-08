Pierden patrimonio por compra de oncológicos

Ya sea por desabasto de medicamentos oncológicos o por problemas en la cadena de suministro, pacientes que viven con cáncer enfrentan pérdida de su patrimonio, al buscar en farmacias particulares los fármacos que el sector salud debería proporcionales como derechohabientes.

Andrea Rocha, abogada de pacientes oncológicos, ha asistido en decenas de casos en los que las familias ven en el actuar legal la última salida para conseguir los medicamentos y tratamientos que permitan continuar con vida a alguno de sus integrantes.

En entrevista con La Razón, la litigante explicó que la falta oportuna de fármacos en las instituciones públicas de salud ha orillado a que las personas se endeuden, cambien de residencia y pierdan gran parte de su patrimonio y vida, al buscar fármacos y servicio médico en el sector privado, con los altos costos que esto supone.

En el marco de la Caravana por la Salud, que se llevará a cabo este sábado, Andrea compartió que una de las asistentes viajará desde Nuevo León para exponer su situación.

“Estamos por ampararla a ella, porque lamentablemente ha tenido que costear el tratamiento de su hijo, porque no le han dado las quimioterapias. Ella ya no tiene ni comedor. Ella me dice: ‘no tengo ni sala, pero pues qué no haría uno por la salud de un hijo’. Lo que buscamos, a través del amparo, es que se les garanticen las quimioterapias en tiempo y forma”.

Residente de Sahuayo, Michoacán, Beatriz Adriana Espinoza es una paciente a quien le fue detectado cáncer de mama a los 39 años de edad.

Al ser derechohabiente en el sector público, buscó recibir atención; sin embargo, durante la etapa de su tratamiento llegó la pandemia de Covid-19.

Era el 2020 y, durante su proceso, fue necesario recurrir a una mastectomía radical, para la cual tuvo que acudir a una clínica particular, pues en la institución pública sólo podrían brindarle atención hasta este 2022.

“Es precario, no hay material. Tuve que vender mi casa, mi auto, mi moto, mi bicicleta… He exigido mis derechos, pero mi vida no les importa”, dijo.

Junto a otros pacientes que enfrentan las mismas circunstancias, han dirigido escritos para exigir el abasto de medicamentos como goserelina, exemestano y anastrozol, entre otros, apelando a que se escuche su llamado, pues esto no sólo implica la interrupción de su tratamiento, sino la reducción en la eficacia del mismo.

A las historias en común se suma la de Miriam, quien en el 2019 fue diagnosticada con cáncer de mama, para lo cual le fue indicado un tratamiento de ocho quimioterapias, de las cuales dos no llegaron.

“Continuamente vivimos un desabasto enorme; acudimos con las autoridades para ver qué hacíamos, pero nunca hubo respuesta. Me decían que no solamente soy yo la que requiere medicamento, que detrás de mí había una fila muy grande”, relató.

Miri, como la llaman sus conocidos, lamentó que “no nos den la importancia que tenemos como pacientes oncológicos”, pues la incertidumbre en la que viven, dijo, no sólo es por la propia enfermedad, sino por saber si tendrán medicamentos y los estudios necesarios para monitorear su estado de salud.