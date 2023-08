Policías encañonan y retienen a Manuel Velasco en Veracruz │ VIDEO

Manuel Velasco Coello, aspirante a coordinar la defensa de la 4T, denunció que él y su equipo de trabajo fueron detenidos y encañonados por un convoy de policías estatales de Veracruz.

En entrevista a medios el exgobernador de Chiapas dijo que agentes de seguridad le cerraron el paso y le apuntaron con armas largas cuando circulaba en el municipio de Coatzacoalcos.

“Nos cerraron el paso, nos encañonaron, nos retuvieron por media hora, no nos dijeron nada, eran policías de Veracruz. No he hablado con Cuitláhuac García”, mencionó en la entrevista de Radio Fórmula.

Manuel Velasco

Velasco Coello sostuvo que fueron seis las patrullas de la Policía Estatal las que interceptaron el vehículo donde viajaba acompañado de su equipo.

Agregó que, después de 30 minutos y sin dar ninguna explicación, los elementos los dejaron seguir su camino.

El aspirante del Verde Ecologista dijo desconocer el motivo de la detención, aunque detalló que posteriormente hablaría con el gobernador del estado, Cuitláhuac García, para aclarar la situación.En videos que se hicieron virales en redes sociales se ve al exgobernador de Chiapas dialogando con los agentes estatales, pero en todo momento se les ve con armas largas y recorriendo el lugar.