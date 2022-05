Política del Gobierno federal es de rechazo a cualquier muro fronterizo: INM.

El comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño aseguró que la política del Gobierno de México es de rechazo a cualquier tipo de muro fronterizo, por ello, se combatirá a las redes criminales que ponen en riesgo la vida de las personas en contexto de movilidad.

Durante un encuentro que sostuvo en Coahuila, expuso su rechazo en contra de la colocación de un muro de púas como lo propone el gobierno de Texas para detener la migración irregular.

“La política del gobierno mexicano ha sido no al muro. No al muro tal y como lo conocemos, pero tampoco creemos y no queremos un muro de púas. En esto, es no. Encontremos otros mecanismos de coordinación para poder atender y resolver el fenómeno migratorio”, destacó.

El funcionario federal destacó que fortalecerán la cooperación para brindar mayor atención a las personas en contexto de movilidad, ya que son víctimas de las redes criminales. Además, comentó que de ser necesario, instalarán un campamento emergente para atender, en condiciones humanitarias, a la población migrante que sea rescatada en la zona de Piedras Negras, en donde hay una gran cantidad de migrantes.

RFH