Militantes del PRD protestan en el Zócalo; exigen justicia por Línea 12 del Metro

A un año del accidente en la Línea 12 del Metro que dejó 26 personas fallecidas, militantes del PRD protestaron en el Zócalo de la Ciudad de México con el objetivo de exigir justicia para las víctimas.

“A un año de la tragedia ni hay culpables; se han firmado una serie de convenios de los cuáles 800 millones de pesos se están distribuyendo entre las víctimas y por ello queremos ver la transparencia de eso, porque ese dinero no alcanza para regresar la vida de la gente”, destacó la secretaria de Igualdad del sol azteca, Karen Quiroga.

Militantes del PRD exigen justicia por Línea 12 del Metro. Foto: Eduardo Cabrera.

La perredista dijo que en la zona de Tláhuac hay un fuerte problema por los suelos inestables, ya que la extracción excesiva del agua ha dejado a las colonias en un grave riesgo, aparte que se han generado socavones en donde han perdido la vida personas.

Además, dijo que tienen incertidumbre de que la rehabilitación sea la adecuada y la reapertura sea segura para la ciudadanía, ya que hay temor de las personas por regresar a abordar el transporte a sus hogares.

“A un año de la tragedia no hay respuesta de absolutamente de nada, no hay diálogo con las víctimas, no hay una ruta de justicia para la gente. Hoy exigimos justicia para las víctimas, claridad en la reapertura de la Línea 12 del Metro, eso es lo que exigimos”, explicó.

Militantes del PRD protestan en el Zócalo. Foto: Eduardo Cabrera.

La exdiputada federal Frida Esparza mencionó que es urgente que se den explicaciones para generar confianza a la ciudadanía y se llegue a la verdad, y justicia que necesita a Ciudad de México, pues muchas familias esperaban a sus seres queridos y no llegaron.

