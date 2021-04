Presentan queja familiares de desaparecidos contra CEAV por negarles atención médica

Familiares de personas desaparecidas interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por omisiones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al negarles atención médica, toda vez que han desarrollado enfermedades como cáncer, diabetes y glaucoma, derivado, señalan, de la desaparición de sus seres queridos y continuas búsquedas.

Al menos 11 familiares fueron recibidos por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra y en el encuentro privado, pidieron la intervención del organismo para resolver la situación cuanto antes, ya que sus enfermedades siguen avanzando y no tienen apoyo de la CEAV.

Aracely Saucedo, madre de Fernanda Rubí, desaparecida desde el 7 de septiembre de 2012 en Orizaba, Veracruz cuando contaba con 21 años de edad, dijo que a su hija “le cortaron las alas y me las cortaron a mí”, pues en su búsqueda jamás pensó que se enfrentaría a algo tan terrible como el cáncer.

“Hace un año me diagnosticaron cáncer en fase cuatro, toqué puertas, pedí apoyo y se me negó la atención porque me dijeron que no podían hacer más, ya que no procedía legalmente un apoyo por parte de la CEAV en el tema de salud y era general, pero no solo soy yo, son muchas madres las que han enfermado en este camino de tanto dolor por la búsqueda de sus seres queridos”, explicó.