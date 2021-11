Monreal en entrevista: No soy vociferante ni extremo ni trasnochado

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, reconoció que tiene interés en el Presidencia de la República desde los ocho años y ha luchado durante mucho tiempo por lograr ese objetivo, pues se considera fruto de la cultura del esfuerzo.

"Empecé a los 16 años como líder juvenil en la liga de comunidades agrarias; tenía 16 años, ahora tengo 60; entonces, llevo 44 años luchando por este sueño y soy de los que piensa que si tú te propones, se puede hacer", aseveró el legislador Ricardo Monreal.

En entrevista con Mónica Garza para ADN40, Monreal Ávila dijo conocer sus límites y estar en su mejor momento de salud, de lucidez y de todo tipo de circunstancias para enfrentar los retos y los desafíos del México moderno y profundizar en el proceso de transición política que vive el país.

"No abandonar el proyecto por el que luchamos, por lo que hemos luchado 25 años. Tengo 23 años al lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador; por eso, no me apartaré de ese proceso, de ese proyecto, sino que intento profundizar el mismo y generar condiciones para considerar el proceso de transición democrática en México", dijo.

El legislador zacatecano criticó las voces vociferantes al interior de Morena, lejanas al acuerdo que han provocado la polarización del partido; en virtud, de que sus militantes no han logrado acuerdos en lo que debe de ser el partido.

"También sufro este tipo de descalificaciones por el dogmatismo trasnochado que existe todavía en nuestro país; no se dan cuenta que está cambiando, que tenemos que estar en un estadio desarrollo distinto, de tolerancia, prudencia o acuerdo de reconciliación y no vivir toda la vida peleando con todo el mundo", destacó.

En el Consejo, dijo, lo acusaron de ser promotor de la oposición, pero acotó: "soy promotor de la concordia, del acuerdo, soy promotor del consenso. No soy vociferante, no soy extremo, no soy trasnochado, veo al país de manera distinta y soy feliz".

En opinión de Monreal Ávila la selección del candidato presidencial debe ser mediante un proceso de elección primaria, pues las encuestas han dejado de ser mecanismos confiables.

"Por eso yo planteo incluso en la reforma que está pendiente, el que la ley electoral se establezca la obligación de los partidos para acudir a elecciones internas, elecciones primarias. Que abandonemos ya el dedazo, la imposición y la encuesta que es encubierta y no refleja realmente los candidatos más aceptados y las candidatas más aceptadas".

Al recordar que es fundador de Morena, tres veces diputado federal, tres veces senador de la República, gobernador de Zacatecas y alcalde en la Ciudad de México, Monreal destacó que la experiencia acumulada le hace tener seguridad de lo que va hacer.

"Conozco bien al país y ahora, e independientemente de la decisión que tenga el presidente a nivel individual, acudo hacia la militancia y a los simpatizantes de Morena, pues creo yo que tengo la oportunidad de ganar a la buena internamente", dijo.

Reconoció el trabajo de Claudia Sheinbaum, a quien consideró como una buena gobernadora y una mujer honesta, con una corriente importante política en el país.

Sobre Marcelo Ebrard opinó que tiene experiencia y es uno de los mejores funcionarios que tiene el Gobierno federal, "entonces será una contienda interesante".

"Por eso insisto en que no deben realizarse encuestas sino elecciones primarias, para que conozcan la plataforma, la propuesta, qué es lo que piensa cada uno y la gente decida libremente, alejados de cualquier tipo de imposición", expresó.

El legislador comentó que no se debe “satanizar” a ningún partido, pues recordó él ha desarrollado su actividad política en diversos institutos políticos en donde tiene buenos amigos.

"Estuve en el PRI muchos años renuncié en 1997, hace 24 años, luego estuve en el PRD; en el PRI tengo muy buenos amigos, respeto muchos priistas; en el PRD, respeto a la dirigencia, fui gobernador de Zacatecas por es partido, no lo olvido; luego estuve en el PT, luego fui coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

"A Dante le tengo mucho afecto y todos los militantes de MC son amigos míos y converso mucho, de cerca con el PAN, con el PRI, con todos", refirió.

JVR