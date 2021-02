El presidente tiene la oposición que quiere, no la que necesita el país: Dante Delgado

Dante Delgado, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano dirigió una nueva carta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que denuncia que el gobernante construyó la oposición que quería y necesitaba; “Una oposición por la que los mexicanos conscientes no van votar”.

En la publicación en su cuenta de Twitter, Delgado Rannauro dice que “la Coalición Va por México es una oposición construida por los partidos que la gente alejó del poder. Una oposición con la que pretendes seguir siendo amo y señor del Congreso”.

Le recordó al presidente que luego de la derrota electoral de 2006, conversaron sobre los preparativos para 2012 y “que teníamos que comenzar por enlistar diez errores cometidos en campaña. ¿Fueron tantos?, preguntaste. Te respondí que fueron muchos más, pero que bastaba con que reconocieras diez. Tu incapacidad para aceptar errores y rectificarlos es uno de tus mayores defectos”.

El coordinador de los senadores emecistas le insistió al presidente en que “en 2006 perdiste, entre otras cosas, por no asistir al debate, por no darle su lugar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por no dialogar con los empresarios, por enfrentar a los medios de comunicación, por el penoso cállate chachalaca que le dedicaste al personaje que ahora representas, por hacer caso solo a tus encuestas, porque no le tuviste confianza a la estructura electoral de tu coalición y porque tu estructura paralela falló”.

Continúa su relato sobre las elecciones de 2012, donde le recordó nuevas fallas estratégicas. “En el 2012 no ganaste porque seguiste tomando decisiones equivocadas, entre otras, la de reincorporar al grupo que hizo mal su trabajo en el proceso anterior, incluido un famoso asesor sudamericano que te exhibió pidiendo millones. Nuevamente decidiste abrazar la cerrazón y cometiste los mismos desvaríos”.

Dante Delgado reconoció que en 2018 hubo un cambio en la estrategia que resultó efectivo para que López Obrador alcanzara el poder. “Rectificaste el tono del discurso y ganaste la confianza de empresarios gracias a la intervención de Alfonso Romo, estableciste un vínculo con los medios de comunicación y otros poderes fácticos. Escuchaste, acordaste y por eso ahora eres presidente”.

Advirtió que ante el triunfo surgen quienes le hacen creer que obtuvo el triunfo solo, “los que te garantizan lealtad ciega y la sinrazón de atender, sin reparo alguno, decisiones absurdas que dañan a la democracia, a la justicia y a México”.

El dirigente cameral expuso que cuando el presidente, López Obrador asumió el cargo, “dije que nuestro Movimiento te daría todo el apoyo para que sentaras las bases de tu gobierno, desafortunadamente, lo que has hecho es construir, con las formas tradicionales de operación política, las condiciones que necesitabas para secuestrar al Congreso, capturar al Poder Judicial y restituir la presidencia imperial”.

Acusó al PAN y al PRI de actuar “ingenuamente” y conceder las Reformas legislativas que permiten coartar la libertad de quienes disienten del poder.

Delgado Rannauro describió a los empresarios como desesperados y ofendidos, y los dirigentes de partido se encuentran ofuscados y desconcentrados, “no logran entenderte, ni estudiarte, ni analizarte, ni valorarte como el ser político que eres. Los tienes totalmente desorientados”.

Añadió que la estrategia es provocarlos “permanentemente para que sigan aturdidos: liberales contra conservadores, buenos contra malos, honestos contra corruptos, amigo del pueblo bueno contra la mafia del poder”.

Los opositores, señala Dante Delgado, “han aceptado tu desafío de conmigo o contra mí. No advierten que tu objetivo es contrastarlos con un gobierno que, aunque inoperante, es cercano a la gente. Por esa razón no procuras acuerdos, insistes en diferenciarte de ellos, es tu timbre de orgullo, te sientes honrado y procuras cercanía con un pueblo que rechazó la forma en que ellos gobernaron los últimos 18 años”.

Estos opositores actúan con candidez porque “para convencerse de que son oposición, cuestionan todo y te rebaten en sus discursos, aunque, paradójicamente, también te entregan sus votos en momentos en que deberían demostrar con hechos que son una oposición responsable”, manifestó Dante Delgado.

En su opinión en el país no hay figuras en la oposición, “hoy nuestro país tiene a la generación de dirigentes más mediocres y torpes de la historia. Acostumbrados a ser depositarios de un poder derivado, es decir, el que se delega de arriba hacia abajo, no saben cómo reaccionar y no pueden comportarse a la altura del momento que vivimos porque no entienden lo que significa el poder generado, ese que se construye de abajo hacia arriba, el que se gana con esfuerzo y trabajo propio”.

Ante esto, las viejas formas del sistema político ganan cada una de las partidas, aunque no sea para el bien de México, “sino con ánimo de desquite y disfrute del abuso de poder”, abundó Delgado Rannauro.

Incluso dijo que la “injerencia en el proceso electoral, con la consulta que el presidente de la Suprema Corte de Justicia te obsequió, con tus ruedas de prensa matutinas y la discusión en torno a su prohibición en tiempos electorales, amenazando con desaparecer a los órganos autónomos, intimidando y organizando un linchamiento público contra la Auditoria Superior de la Federación, o bien reuniéndote públicamente con los candidatos de tu partido para manifestarles apoyo, son más distractores, parte de tu estrategia para provocar a la sociedad civil y desconcentrar a dirigentes de partidos tradicionales”.

El senador de Movimiento Ciudadano calificó como “trágico” que la única solución que encontraron los políticos de oposición fue unirse en contra del presidente, cumpliendo otra parte de un plan estratégico. “El BOA que anunciaste y denunciaste con oportunidad, es hoy una realidad. Empresarios indignados y dirigentes nacionales desubicados, decidieron reeditar el pacto por México, se les ocurrió que la mejor forma de hacerte frente era unir a los partidos que representan corrupción, abuso de poder e impunidad”, escribió en su carta dirigida al presidente.

Para Dante Delgado los intelectuales, analistas y dirigentes empresariales están ofendidos y desesperados, pero carecen de experiencia política electoral, a lo que se suma una “avalancha de acciones, normas y acuerdos que utilizas para aislarlos, marginarlos, acosarlos e intimidarlos desde el poder presidencial, consideran a la coalición un vehículo para hacerte frente y ser contrapeso. Tú y yo sabemos que no hay nada más alejado de la realidad”.

Delgado Rannauro destacó que el único antídoto contra la obsesión autoritaria parte de los ciudadanos quienes son el “el antídoto contra Morena, un partido que no existe sin ti y que sirve solo para servirte”.

Por ello dijo que Movimiento Ciudadano no busca ser golpista del gobierno, “pero tampoco cómplices, no vamos a permitir los retrocesos históricos que estás llevando a cabo”.

Dante Delgado concluye su carta destacando que “la lucha (de Movimiento Ciudadano) es para que la democracia se fortalezca; para devolverle la autonomía y la dignidad al Congreso; para revertir la captura del Poder Judicial, salvaguardar el derecho de todos los mexicanos a vivir en paz y en libertad y para que México tenga una alternativa tanto a tus obsesiones, excesos y abuso de poder, como a los partidos que ya fallaron y siguen cometiendo los mismos errores”.