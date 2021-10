“PRI se está jugando su futuro con la Eléctrica”

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “se está jugando su futuro” al definir su postura acerca de la reforma eléctrica impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que tiene una responsabilidad ante los mexicanos.

“Es evidente que el PRI se está jugando su futuro, ojalá y piense a favor de los mexicanos. Yo sigo confiando en el bloque opositor”, dijo la senadora.

Señaló que si el PRI es congruente con su historia, no va a votar a favor de la reforma “tóxica” del Gobierno federal, pese a las amenazas que existen para que dicha iniciativa se apruebe.

“Hoy no habría cómo, siendo un partido congruente con su historia, cómo el PRI pudiera votar a favor de la reforma tóxica de López Obrador. Sigo confiando en la inteligencia de cada legisladora y legislador. Sigo confiando en que más allá de amenazas o intereses particulares de grupo, van a votar en contra de una reforma dañina para el pueblo”, expresó.

La propuesta es como una manzana envenenada, pues aparenta ser bonita por sus toques nacionalistas, pero, si se prueba, podría generar enfermedad e incluso muerte

Kenia López Rabadán

Senadora blanquiazul

Por ello, afirmó que espera que todo el bloque opositor se mantenga cohesionado, ya que consideró que la propuesta es como una “manzana envenenada, pues aparenta ser bonita por sus toques nacionalistas, pero, si se prueba, podría generar enfermedad e incluso muerte”.

Por otro lado, el excandidato presidencial, Ricardo Anaya afirmó que el líder del Ejecutivo sabe que la reforma eléctrica “es absurda” por lo que no va a ser aprobada y por ello va a culpar a la oposición de “no poder bajar el precio de la luz’’.

“(El Presidente) López Obrador, en el fondo, sabe que su reforma es tan absurda (quién va a preferir energía sucia y cara en lugar de limpia y barata), que no se va a aprobar. ¿Y sabes qué va a hacer cuando no se apruebe? Te va a decir en la mañanera: yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo, pero los de la oposición, que son malos, no me dejaron”, señaló.

Anaya explicó que la tarifa para la mayoría de los hogares oscila entre 0.88 y 1 peso; además que hay empresas que únicamente pagan por la transmisión que les otorga la CFE, dado que tienen plantas generadoras de luz.

¿Sabes qué va a hacer cuando no se apruebe? Te va a decir en la mañanera: ‘yo quería bajar el precio de la luz, pero los de la oposición, que son malos, no me dejaron

Ricardo Anaya

Excandidato presidencial

Confía en mantener debate. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, expresó su confianza en que el PRI honre los acuerdos establecidos para ir por la discusión y análisis de la reforma eléctrica y no frenarla por el rechazo de sus exdirigentes.

Luego de que los expresidentes del tricolor Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Dulce María Sauri y Enrique Ochoa Reza manifestaron su rechazo a la reforma eléctrica, el senador de Morena recordó que la propuesta del PRI es llevar a debate el proyecto.

Ricardo Monreal reconoció que en medio de un ambiente polarizado se llevará a cabo la “reina de las discusiones” por la reforma eléctrica, por lo que reiteró su llamado para que todos los actores permitan que se lleve a cabo la deliberación sobre el tema.