¿Cuánta protección genera una dosis de la vacuna contra COVID-19? Esto dice la SSa

Todas las vacunas contra COVID-19 con las que México ha firmado un contrato, con excepción de CanSino, tienen un esquema de dos dosis para brindar una protección completa.

Alethse de la Torre Rosas, directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), explicó que con una vacuna se puede alcanzar hasta 80 por ciento de inmunidad contra el virus, aunque esto depende de la farmacéutica.

En conferencia de prensa, de la Torre Rosas explicó que los anticuerpos no se generan de manera inmediata, sino que tardan de dos a cuatro semanas para desarrollar su máxima capacidad.

En tanto, la funcionaria expuso que la efectividad también depende de la edad de la persona y si tiene comorbilidades.

“Con dosis las personas quedan con un porcentaje no despreciable, pero no significa que no se deban aplicar la segunda dosis o que dejen de utilizar las medidas de prevención'', advirtió de la Torre Rosas.

La titular de Censida declaró que la vacuna puede incrementar el nivel de anticuerpos de las personas que ya padecieron COVID-19, pues generaron una protección previa que su cuerpo ya reconoce.