Lorenzo Córdova se "descarta políticamente" como candidato presidencial

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), puntualizó que no va a renunciar a su cargo para postularse como candidato a la Presidencia de la República.

Al participar en una reunión de los senadores del Grupo Parlamentario Plural en la Cámara alta, enfatizó que su función es como el coordinador del árbitro electoral, por lo que no le corresponde ser candidato, se equivocaría si tomara esa ruta: “Nos descartamos políticamente”.

De manera abierta, el senador Germán Martínez le preguntó a Córdova si está interesado en dejar su cargo al frente del INE para ser candidato presidencial en 2024, tema que ha sido manejado en columnas y por diferentes políticos.

“El 3 de junio, Germán, me comprometo a invitarte a tomar un café a mi oficina en la presidencia del Consejo General del INE, en mi calidad de presidente todavía del Consejo General del INE, esto es un día después de que se me aplicará venturosamente la prohibición de aspirar a cualquier candidatura en el 2024, porque así lo mandata el artículo 41 constitucional y, de hecho, tengo la firme intención de quedarme a cumplir mi responsabilidad para la que me designó la Cámara de los Diputados hasta el 3 de abril de 2023. El día siguiente, el 4 de abril les invito también un café ya en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas”, señaló.

Y dijo que para que quedara clara su posición sobre el tema, no sólo no va a renunciar al INE, sino que en caso de que así lo planteen, incluso está dispuesto a acudir al Congreso a hacer frente a un juicio político.

“¿Si estoy dispuesto a renunciar antes de...? La respuesta es no, tengo una responsabilidad constitucional y tengo toda la intención de cumplirla hacia el final, ya si después alguien me quiere hacer juicio político, pues iré a la Cámara de Diputados a platicar con los legisladores y luego tendré que venir acá”, remarcó.

Durante su exposición ante los integrantes del Grupo Plural —estuvieron presentes Nancy de la Sierra, Alejandra León, Germán Martinez y Emilio Álvarez Icaza— reiteró que uno de los rubros importantes a considerar en la reforma electoral es el fortalecimiento de la fiscalización, porque señaló que la ruta no es reducir el financiamiento público, ya que eso abre la puerta a que los partidos utilicen recursos de corporativos con otros intereses y del crimen organizado.

Buscan que consejeros no se reúnan con partidos

La diputada de Morena, Reyna Ascencio Ortega, presentó una iniciativa para impedir que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) acudan a las reuniones plenarias de partidos políticos, bajo el argumento de garantizar su autonomía.

La iniciativa cambia el artículo 41 constitucional, para establecer que “en la ley se regularán las modalidades conforme a las cuales los consejeros del INE podrán establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen intereses de los sujetos que regulan, estará prohibido que participen en reuniones o plenarias de algún partido político”.

En su exposición de motivos, la morenista señaló que el consejero presidente INE, Lorenzo Córdova, “dañó nuevamente su credibilidad al reunirse en privado con los grupos parlamentarios de dos partidos políticos”.

Lorenzo Córdova acudió como invitado a las reuniones plenarias del PAN y PRD, previo al inicio del segundo periodo de la LXV Legislatura. Sin embargo, el consejero presidente también asistió a un evento de Morena titulado “Foro Reforma Política en la Cuarta Transformación”.

