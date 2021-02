¿Quién es Mónica Rangel, candidata de Morena a gubernatura de San Luis Potosí?

Mónica Rangel Martínez es exsecretaria de Salud de San Luis Potosí. Pidió licencia al cargo el pasado 17 de enero cuando fue invitada a contender por la candidatura de Morena al gobierno de ese estado.

Es Médico Cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con Maestría en Salud Pública y Maestría en Educación.

En toda su experiencia profesional se ha desempeñado dentro del ámbito de la Salud en San Luis Potosí, ocupando diversos cargos como Supervisor Médico en el periodo de1997 a 1998, Coordinador Médico de 1998 al 2000; se desempeñó también como Jefa de Jurisdicción Sanitaria del 2000 al 2013 y Subdirectora de Primer Nivel de Atención de abril de 2013 a septiembre de 2015.

También es miembro activo de la “Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C.” desde 1998. Presentando diversos trabajos de investigación.

Rangel Martínez, ha sido criticada en reiteradas ocasiones por haber trabajado en gobierno priístas, aunque ella asegura que nunca ha militando en ese partido.

“Yo no estoy afiliada a ningún partido, se me identifica mucho con el PRI, tengo compañeros de mucho tiempo. En los últimos 12 años he apoyado a los candidatos que fueron por ese partido, yo creo que por eso me identifican tanto con el PRI, pero no estoy afiliada a ningún partido”, declaró la exfuncionaria durante una entrevista con la prensa el pasado 18 de enero, durante a su registro como precandidata en la Ciudad de México.