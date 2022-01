Rechazan consejeros del INE “austericidio” planteado por el gobierno federal

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la propuesta realizada por el gobierno federal como un “Ejercicio de Austeridad” para su presupuesto, pues señaló que forma parte de un discurso demagógico, que contraviene la ley y que puede llevar a un “austericidio”.

Los consejeros electorales ratificaron lo que en los últimos meses le han repetido a la representación de Morena ante el Consejo General y apuntaron que no son viables los planteamientos presentados durante la conferencia mañanera que ofreció el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

El consejero presidente Lorenzo Córdova lamentó la falsedad del discurso del gobierno federal respecto a que el instituto todavía puede hacer otro esfuerzo para juntar los recursos necesarios para la revocación con el ahorro en salarios o la cancelación de seguros.

En ese sentido, insistió en que, por ley y en apego a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), son rubros que no se pueden tocar.

“Hay una gran falsedad en todo este discurso, porque la gran ventaja de las sentencias es que nos obligan a avanzar en la revocación de mandato, pero sin tocar, sin poner en riesgo nuestras atribuciones constitucionales, legales, estatutarias, del servicio profesional electoral, que rige los derechos laborales.

“El representante de Morena (Mario Llergo) decía: ‘bájense el sueldo y quiten los seguros’, señor, eso no se puede porque estaríamos violando una resolución de la SCJN y del TEPJF, así que hoy que no nos vengan con el cuento de que el INE es el que puede y no quiere hacer la revocación de mandato”, remarcó.

Ante la propuesta del gobierno federal para que reduzcan otros conceptos de gasto como los celulares, recordó que, desde hace cinco años, el instituto decidió, como muestra de austeridad, que los altos mandos no tendrían celulares pagados por la autoridad electoral.

Además, apuntó que en lo que corresponde a los viáticos, no son por los viajes de los consejeros electorales, sino los que se asignan a los funcionarios que forman parte de la organización de los comicios y que visitan los estados y a los ciudadanos.

En el mismo sentido se expresó el consejero Ciro Murayama, quien a través de sus redes sociales realizó una transmisión desde un módulo de atención ciudadana y explicó que precisamente esos son los espacios que arrienda el instituto.

“Entre lo que proponen es que dejemos de pagar arrendamientos, ¿qué es lo que renta el INE? Casi 800 locales como este módulo para que la gente tramite su credencial para votar. En estos módulos hay equipos de cómputo para capturar tus datos, hay cámaras de alta calidad para tomar tu foto, hay equipos para tomar tus huellas y que nadie falsifique tu credencial. La austeridad mal entendida puede devenir en austericidios”, subrayó.

El consejero Jaime Rivera recordó que, por ley, los fideicomisos del INE –otro de los rubros que propone el gobierno federal que pueden ser una fuente de recursos extra– no se pueden tocar para destinarlos a otras materias.

Apuntó que el órgano electoral cuenta con los fideicomisos correspondientes a los pasivos laborales y los correspondientes al rubro inmobiliario: el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos del INE, pero no se pueden utilizar para otros fines.

Antes, el consejero Uuc-kib Espadas ya había hecho la observación respecto a que inclusive si todos los que perciben los mayores sueldos en el órgano electoral renunciaran al 100 por ciento de su paga durante un año, apenas alcanzaría para cubrir el tres por ciento de lo que todavía falta para la revocación de mandato.

lemm.