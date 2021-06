Se registran 72 mil inmuebles para el macrosimulacro

Este lunes se realizará el “Primer Macrosimulacro Nacional 2021” en el que participarán habitantes y trabajadores cerca de 72 mil inmuebles en todo el país, que ya fueron registrados, de acuerdo con el último corte de este domingo de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El programa establece que a las 11:30 horas (hora del centro de la república) comenzarán a sonar las alertas sísmicas en las zonas donde se ubica este sistema, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Puebla, estado de México Tlaxcala y la Ciudad de México, en el resto del país se utilizarán silbatos.

En otras entidades, por ejemplo: Chihuahua, Sinaloa o Tamaulipas, donde el riesgo de un sismo no es prioritario, las autoridades de protección civil determinarán las acciones a seguir en caso de inundación, ciclón tropical, incendio forestal o fuga de gas, etcétera.

. Gráfico: La Razón de México

“En el caso de la Ciudad de México, se activa la Alerta Sísmica; sin embargo, en tu inmueble puede ser un silbato, juego de luces o una señal previamente acordada”, de acuerdo con manual diseñado para este simulacro.

El objetivo, señaló la Coordinación Nacional de Protección Civil, es establecer un plan para saber qué hacer en caso de un desastre; simular situaciones de emergencia y asignar responsabilidades a cada persona. Una de las principales recomendaciones es “armar” y tener listo un directorio, botiquín y documentos importantes, identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y punto de reunión.

Las autoridades también recomendaron que cada familia establezca “un plan de protección civil”, este consiste en detectar riesgos y zonas de seguridad tanto dentro como fuera de la casa. En un croquis, trazar las posibles rutas de evacuación, resaltando los riesgos detectados y la forma en que se pueden reducir; “prepararse para tomar la mejor decisión, ayudará a saber como actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores”, dice un tríptico diseñado para este evento.

Las autoridades recomiendan que se realicen simulacros al menos tres veces al año, basados en las experiencias para mejorar y actualizar el plan.

En el caso de este Macrosimulacro, las autoridades recomendaron el uso de cubrebocas todo el tiempo, mantener una distancia de 1.5 metros entre cada persona, evitar correr, empujar o gritar, no saludar de mano, no tocarse la cara y utilizar el gel antibacterial para desinfectarnos y no tocar superficies de área común.

Es recomendable, destacó la coordinación de Protección Civil, tener una “mochila de emergencia”, donde se guarden: documentos importantes, directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y de protección civil; víveres enlatados, además de agua embotellada para dos días; un botiquín; herramientas para reparaciones de emergencia y un radio y linterna con pilas.