Réplica de la CFE

Sr. Director

En relación con el texto “Lo que sí dice la Reforma Eléctrica”, dado a conocer en La Razón el 18 de noviembre de 2021, firmado por Bernardo Bolaños, me permito hacer los siguientes comentarios.

En el texto el columnista expresa algunas de sus inquietudes de la siguiente manera: “Quienes creen que los ecologistas no debemos estar preocupados, no han leído la parte de la reforma que da prioridad a la electricidad sucia de las centrales térmicas de la CFE. Ésta, obviamente, va a favorecer el despacho de la electricidad que ella misma genera. Y, oh sorpresa (o, más bien, oh, no sorpresa): ella opera con carbón y otros combustibles fósiles, como combustóleo”. Queremos aclararle al señor Bolaños que la CFE comparte su interés por las energías limpias, pero quizá está mal informado sobre la situación actual en el país.

Las inyecciones a la red de la generación de la CFE con tecnologías limpias han tenido un incremento sostenible a lo largo de los años, lo que ha permitido que a septiembre de 2021 la generación con base en energías limpias ascienda a 37.52% de un total de 98,635 GWh. A nivel nacional la generación limpia aportada por las centrales de la CFE representa el 55% de la generación limpia total en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Lo anterior contrasta con la de los privados: en el mismo periodo de 2021 han generado 47% más energía con fuentes fósiles que la CFE y su proporción de generación limpia es únicamente del 20.3%, muy por debajo del 37.52% de la CFE.

Por otra parte, hemos declarado reiteradamente que la CFE (que cuenta solamente con 3 centrales carboeléctricas en comparación con, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene 286) no planea construir una nueva central de este tipo. El Plan de Negocios de la CFE establece una estrategia para modernizar y diversificar el proceso de generación a través de tecnologías sustentables, privilegiando la confiabilidad del SEN. Se tienen en puerta 6 proyectos prioritarios cuyo combustible base es el gas natural. Éstos son: 1) CCC González Ortega, 2) CCC Baja California Sur, 3) CCC San Luis Río Colorado, 4) CCC Tuxpan, 5) CCC Riviera Maya y 6) CCC Mérida, con una capacidad total de 4,159.87 megawatts; es decir el 10% de la capacidad actual de CFE.

Además, existe un proyecto para construir una de las plantas de generación solar más grande del mundo y la más importante de Latinoamérica. Ubicada en Puerto Peñasco, Sonora, la planta generará 1000 megawatts de energía limpia. El beneficio impactará directamente en 4 millones de personas de Sonora y Baja California.

Con la aprobación de la iniciativa de reforma, la Comisión Federal de Electricidad utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía con las que cuenta la nación. A través de políticas científicas, tecnológicas e industriales, y de manera responsable, se llevará a cabo la transición energética en materia de electricidad, manteniendo la diversificación de generación de energía eléctrica y cuidando los estándares en materia ambiental, seguridad e higiene.

Apelando al derecho de réplica que constitucionalmente nos asiste, le solicito tenga a bien publicar esta carta aclaratoria.

ATENTAMENTE

Luis Bravo Navarro

Coordinador de Comunicación

Corporativa de la CFE