Reprocha PAN falta de autonomía de la FGR y del Poder Judicial por caso de Pío López Obrador

El PAN en el Senado cuestionó la falta de autonomía de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, luego de que se determinó que no se ejercerán acciones penales en contra del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador.

En conferencia de prensa encabezada por el coordinador de la bancada, Julen Rementería, la senadora Xóchitl Gálvez aseveró que “tarde o temprano se hará justicia para aquellos que les encantan los sobres”.

Señaló que “nuestro fiscal no es un fiscal autónomo”, en referencia a Alejandro Gertz Manero y lamentó que también “tenemos un Poder Judicial doblado ante el presidencialismo”.

“El Presidente se ha apoderado del Poder Judicial, quien presionó a los jueces es él para exonerar a su hermano, porque claro que es un delito recibir dinero en efectivo sin decir el origen es un delito”, acusó.

Por su parte, la vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, se refirió a los comentarios del titular del Ejecutivo federal en su conferencia matutina de este martes sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la reforma electoral y dijo que de antemano debe saber que en el Senado no va a pasar.

“No se lo vamos a permitir, el pueblo de México no le dio dos terceras partes de los votos, no le dio poder para que destruya al INE y a las instituciones, el Presidente sigue dando pasos hacia un autoritarismo que no vamos a permitir”, enfatizó.