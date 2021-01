Oposición: Incremento en retiros por desempleo, consecuencia de falta de apoyos

El incremento en retiros por desempleo durante la pandemia es resultado de la falta de apoyos por parte del gobierno federal, afirmaron diputados de oposición.

“Estamos viviendo la peor crisis económica, hemos perdido 150 mil empleos y ante la falta de apoyos, los ciudadanos han tenido que recurrir a esta ayuda paliativa de sus propios ahorros, esto merma el ahorro que tendrán los trabajadores en el futuro.

"Lo fundamental es ahora resolver el problema de economía, dar las condiciones de empleo, generar las condiciones para que las familias mexicanas no tengan afectaciones significativas”, declaró a La Razón el presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, el diputado del PRI, Fernando Galindo.

Este lunes, se dio a conocer que el reciente repunte de contagios de COVID-19 mantendrá al alza los retiros por desempleo de las Afores este año, recursos que durante 2020 ayudaron a más de un 1.7 millones de mexicanos a mitigar parte de la falta de ingresos por la pandemia, quienes dispusieron de un monto histórico de 20 mil 060.4 millones de pesos.

Al respecto, la diputada panista Sarai Núñez, también integrante de la Comisión de Economía, dijo que la obtención de dicho recurso “es un arma de dos filos”, porque le da un respiro momentáneo y a corto plazo al trabajador “pero a la larga esto perjudica a sus semanas de cotización ante el IMSS”.

“Al realizar estos movimientos, los trabajadores tardarán entre dos y cinco años para reponer estos recursos en su cuenta de Afore, y en caso de que no lo hagan, perderán semanas de cotización ante el IMSS, las cuales se les descuentan de manera proporcional a la cantidad retirada por desempleo.

"En conclusión, si el gobierno no regulariza esta emergencia sanitaria y apoya al empleo y al trabajador, tendremos una generación de adultos mayores en el futuro sin un fondo de ahorro, por ende más pobreza y un área de clientelismo que está provocando y abriendo este gobierno a futuro”, puntualizó.

María de los Ángeles Huerta, legisladora de Morena e integrante de la misma Comisión, se manifestó completamente en contra, y dijo que las cifras no corresponden con la realidad nacional.

“El gobierno federal ha otorgado miles de millones de pesos en préstamos y apoyos, si un millón 700 mil personas han tenido que sacar el dinero de sus Afores está bien, están en su derecho, hay personas que no les alcanza y que usan sus Afores porque necesitan dinero, pero no corresponde con la realidad nacional, porque la federación ha dado entre 30 y 40 millones de apoyos, estamos hablando que 1.7 millones no es ni el dos por ciento”, advirtió.

