Revocación de mandato, una burla para la población: Oposición

La revocación de mandato es una burla para la sociedad mexicana, ya que no la buscó la gente, sino que fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador su principal promotor, aseguraron partidos de oposición.

“El promotor principal de la revocación de mandato es el propio presidente de la República, eso es un absurdo, quienes juntaron las firmas para la revocación de mandato pues son los cuervos de la nación, otro absurdo más”, destacó desde Michoacán.

El panista dijo que la consulta fue promovida en todos los foros por Morena, engañando a la gente que fuera a firmar para revocar un mandato por pérdida de confianza, cuando es exactamente lo contrario, ya que es un ejercicio de egolatría presidencial que va a costar una gran cantidad de dinero.

“No fue la oposición, no fue la sociedad, no es para empoderar al ciudadano inconforme, es para empoderar al gobernante. Entonces por eso nosotros decidimos en Acción Nacional no participar, vamos a cuidar las casillas para que lleguen nada más los que deben de llegar, pero no vamos a promover la participación porque es un engaño y el dinero que se vaya a gastar está tirado a la basura, mejor debería invertirse en medicinas, en seguridad, en generación de empleo”, dijo.

Cortés Mendoza señaló que la credibilidad que está en riesgo es la del gobierno morenista y de su austeridad.

Por separado, el líder del PRD, Jesús Zambrano detalló que con la convocatoria a la consulta popular para la Revocación de Mandato “acudimos al teatro del absurdo, es decir, a un ejercicio que no estamos pidiendo quienes no estamos de acuerdo con el Presidente”, menciono.

El perredista exigió al Presidente de México quedarse a cumplir su encargo hasta el último momento. “Se va invertir inútilmente recursos que deberían destinarse a mejores cosas para la vida del país”, aseveró.

lemm.