¿Sabes cómo sacar una cita en tu clínica del IMSS en pandemia? Aquí te lo decimos

La pandemia por Covid-19 provocó que decenas de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entraran a un proceso de reconversión para atender a los enfermos que requerían de cuidados especiales, sin embargo muchos derechohabientes desconocen si en sus clínicas hay atención para enfermedades generales o seguimiento de sus padecimientos.

En La Razón te decimos el proceso para que sepas como acudir a tu hospital más cercano, sacar una cita o llegar para que te atiendan.

En primera debes tener presente que al ser una etapa de emergencia no hay citas agendadas como se hacia anteriormente, sino que te pueden pasar a cualquier consultorio con algún médico que lleve seguimiento de tu enfermedad. Si eres del turno matutino procura llegar muy temprano ya que debes formarte en una única fila a las afueras de tu clínica, donde pasará una enfermera general a pedirte tu carnet.

Una vez que lo recojan entrarás al hospital y te pedirán que te laves las manos en un lavabo que está regularmente en la explanada. ¡No olvides llevar tu cubrebocas, gel y careta!, esto para evitar cualquier riesgo. Si bien las áreas Covid-19 están alejadas de la consulta general, es mejor prevenir.

Al ingresar permanecerás en una sala donde en aproximadamente 20 minutos te asignan un consultorio, pues los van distribuyendo conforme va llegando la gente. Al acudir al lugar designado tendrás que esperar (de acuerdo a la cantidad de personas) entre 30 minutos hasta tres horas.

Recuerda que el médico que te atenderá no es el de cabecera, ya que se cambian de acuerdo a un rol de descansos. Además lleva un refrigerio ya que estarás un buen rato en la clínica.

Date de alta en el Seguro Social rápido

Si es la primera vez que te vas a dar de alta en el IMSS es importante llevar contigo una fotografía para tu carnet, acta de nacimiento, comprobante de domicilio de no más de dos meses y tu número de seguridad social.

Al entrar debes dirigirte al área de archivo y hacer fila guardando la sana distancia. Cuando pases te verificarán tus datos personales y domicilio, para que no exista error en la captura. El trámite se realiza en cinco minutos y al terminar ya puedes pasar a consulta con tu nuevo carnet.

No olvides que es mejor realizar los trámites de manera personal ya que por internet en muchas ocasiones no les llegan a las autoridades, además por la emergencia sanitaria no se respetan las citas que previamente agendaste.

¡Llega con tiempo a tu clínica para evitar demoras!

