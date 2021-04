Salgado Macedonio alega que nunca fue precandidato a gubernatura de Guerrero Felix Salgado Macedonio señaló que al no ser precandidato no tuvo porqué presentar su informe de gastos de campaña; aseguró que Morena no estableció un periodo de precampañas

Félix Salgado Macedonio acusa al INE de no haber informado a Morena de la existencia de errores y omisiones. Foto: Especial