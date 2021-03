“Es duro viajar solo y más siendo menor”

Paco, de 15 años de edad, salió de Guatemala hace un mes en busca de un mejor futuro para su familia, ya que la pobreza y la falta de trabajo en su país lo obligaron a abandonar a su mamá y a dos hermanos menores que él para tratar de encontrar un trabajo y enviarles algo de dinero que les ayude a enfrentar la dura situación que viven.

“Salí de la capital de Guatemala hace un mes y me vine para buscar mejor estudio o trabajo. Sólo le avisé a mi mamá que me venía y ya, pero ella no quiso, me trató de detener, pero me salí. Me vine con tres amigos más de la misma edad porque también necesitaban salir de sus casas y nos venimos solos con poco dinero”, narró a La Razón.

El menor viajó desde la capital del país chapín hasta la localidad de Tecún Uman, a un costado de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en aventones y transporte público.

“Mi recorrido fue llegar a la frontera y de ahí nos metimos normal por el río Suchiate donde pagamos el paso en las lanchas de llanta. Fueron diez quetzales para que nos pasaran a Chiapas y de ahí nos fuimos por las calles hasta una parada de camión”, recuerda.

Ya se me fue el sueño de ir a Estados Unidos y ahora ya quiero regresar a ver a mi mamá y hermanos, porque de verdad se sufre mucho andando solo

Paco, Migrante guatemalteco menor de edad

Paco y sus amigos se trasladaron en camiones hasta Oaxaca con los pocos pesos que traían en el bolsillo. El sueño de Paco era llegar a Estados Unidos, pero los retenes y operativos de autoridades mexicanas no le permitieron avanzar, por lo que consideró que “está muy difícil pasar por México y más siendo menor”.

En la zona conocida como La Ventosa, mientras esperaba un transporte, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) lo detuvieron y al no mostrar papeles que acreditaran su estancia legal en México, lo subieron a una camioneta para llevarlo al albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca.

Lo más difícil en su trayecto fue la caminata, la alimentación y el calor. Aunque aseguró que siempre encontró otros migrantes que lo protegían, en muchas ocasiones le sugirieron regresar, ya que es muy peligroso para un menor desplazarse en la carretera, pues se exponen a secuestros por la presencia de Los Zetas.

“Ya se me fue el sueño de ir a Estados Unidos y ahora ya quiero regresar a ver a mi mamá y hermanos, porque de verdad se sufre mucho andando solo. En Guatemala está muy difícil, por eso quise irme. Mi mamá es quien nos mantiene, pero me duele ver esa situación; por eso cuando llegue voy a estudiar mucho para salir adelante”, contó.

La experiencia de viajar solo lo marcó para no querer regresar a México en mucho tiempo y valorar lo poco que tiene en su hogar. Ahora, espera que las autoridades lo ayuden para poder volver a casa.

Datos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), detallan que en los cinco meses del presente año fiscal (octubre de 2020 a febrero de 2021) 29 mil 729 menores no acompañados han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos, un promedio de cinco mil 945 cada mes, 114 por ciento más que los dos mil 769 que se registraron en promedio cada mes del año fiscal 2020.

Paco es uno de los cuatro mil 180 menores acompañados y no acompañados que han ingresado a México en lo que va del año. Por ello a través de chats de migrantes ya se alerta a los menores que viajan solos que vayan preparados ante cualquier emergencia en el trayecto de Honduras a México.

Y es que el próximo 30 de marzo se tiene planeada la salida de una caravana desde San Pedro Sula en Honduras rumbo a Estados Unidos, sin embargo los organizadores solicitan a los padres que dejen ir a sus hijos solos con documentos legales para que las autoridades en Guatemala y México no los detengan, o que sea mejor el trato.

Gráfico

Rescata INM a 81 centroamericanos en Puebla

Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y agentes de la policía estatal de Puebla rescataron a 81 migrantes centroamericanos que pretendían viajar a Estados Unidos y permanecían hacinados en un domicilio en el municipio de Amozoc.

En total eran 18 de nacionalidad guatemalteca: siete mujeres, un hombre, cuatro niñas y seis niños; 46 de origen hondureño: nueve niñas, 18 niños, 10 mujeres y nueve hombres; 16 personas salvadoreñas: siete niñas, dos mujeres y siete hombres; y una mujer adulta de nacionalidad nicaragüense. Ninguno de ellos contaba con documentación que acreditara su estancia legal en el país.

Los menores de edad quedaron en resguardo del DIF estatal mientras se resuelve su situación jurídica o mientras se analiza la situación a proceder, mientras que las personas adultas fueron llevadas al INM local para comenzar su proceso de deportación a sus países de origen.

Desde el pasado viernes las autoridades migratorias comenzaron un programa para detectar el tránsito irregular en el país, además de operativos en la frontera sur para evitar que los migrantes sean coptados por bandas criminales o polleros en su intento por llegar a Estados Unidos.