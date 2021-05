Samuel García: No voy a ampararme porque no hay indagatorias en mi contra

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Nuevo León, negó que haya investigaciones en contra de él y de sus familiares involucrados, por lo que aseguró que no buscarán ampararse.

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fepade nos dijeron que no hay ninguna investigación en nuestra contra, por eso ni yo, ni mis familiares nos vamos a amparar Samuel García

En entrevista con Grupo Fórmula, Samuel García explicó que el área jurídica de MC acudió ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de acuerdo a su versión, subrayó que no hay procedimientos en su contra.

"Se mandó a un abogado a la Fepade y nos dicen que no existen tales carpetas, que no me podían dar copias de un procedimiento que no existe", dijo el candidato.

Samuel García reiteró que MC también consultó a la UIF y recibieron la misma contestación.

Señaló además que el titular de esta instancia, Santiago Nieto negó ante un medio el martes pasado que hubiera dichas indagatorias.

"Ese comunicado no es más que humo por toda esta injerencia de Morena que está desesperado", apuntó.

Samuel García asegura que no teme que Morena gane la contienda

Samuel García aseguró que no teme que Morena gane la contienda porque si él obtiene el triunfo por más de 5 puntos, no habrá lugar a una impugnación.

Respecto a su contrincante del PRI, Adrián de la Garza, insistió que fue a esconderse a Washington "porque a él sí le tienen un carpetón bien pesado".

El pasado 10 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que dio a conocer la apertura de Investigaciones en contra de Samuel García, y Adrián de la Garza por supuestos delitos electorales.

ntb