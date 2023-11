Samuel García inicia precampaña en Nuevo León rumbo al 2024.

Al arrancar su precampaña por Movimiento Ciudadano rumbo a la Presidencia de la República, Samuel Alejandro García Sepúlveda, precandidato emecista dijo que es en la entidad donde inicia el futuro de México.

Acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú y ante una “marea naranja” integrada por simpatizantes del partido García Sepúlveda aseguró que el proyecto es ir rumbo a un “nuevo comienzo”.

"Aquí comienza el futuro de México", expresó García Sepúlveda ante la audiencia en la que también estuvieron Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Máynez, quien fue designado por Samuel García como coordinador de su campaña rumbo a la Presidencia.

Samuel García destacó que siempre ha buscado la forma en cómo seguir y lograr que las cosas sucedan. “Nos decían que no se podía hacer una Nueva Constitución y la hicimos. Nos decían que no se podía tener cobertura universal gratuita y ya llevamos cuatro coberturas (médica, cáncer mama, cáncer infantil, coclear). Me decían que no se podía construir un acueducto de 100 km en un año, y lo terminamos en tiempo récord” destacó.

Hay un ambientazo en el arranque. Gracias Nuevo León. pic.twitter.com/4OF10Vm9WX — Samuel García (@samuel_garcias) November 20, 2023

El precandidato dijo que sabe ganar elecciones, pues en 2021 Nuevo León fue el único estado que logró derrotar a la vieja política.

“Me decían una y otra vez que era imposible sacar a la vieja política, ¿y qué les demostramos? Que sí, y fuimos el único estado que logró derrotar a la vieja política y mandar a Morena a cuarto lugar. Así que ni nos vengan a decir que no se puede, porque si alguien sabe remontar y ganar, somos nosotros”.

Mencionó y reiteró que es tiempo de las nuevas propuestas: “México se merece al candidato más joven del País. Es momento que llegue un joven. Vamos por un nuevo comienzo”, puntualizó.

JVR