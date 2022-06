Santiago Creel se destapa para buscar la presidencia y “coquetea” con Movimiento Ciudadano

El diputado panista Santiago Creel Miranda afirmó estar listo para buscar la candidatura que contendrá por las elecciones presidenciales del 2024.

“ Yo estoy puesto para lo que decida la militancia del PAN , y lo que decidan los militantes, simpatizantes y el resto de mexicanas y mexicanos. Yo, por México voy y por eso estoy en Va por México”, dijo tras un evento realizado por la organización Confío en México, desde Guadalajara, Jalisco.

Previamente, aseguró que cuenta con experiencia y convicción para encabezar el proyecto y llevarlo hasta un gobierno de coalición y de “reconstrucción nacional”.

No obstante, el legislador indicó que, en caso de no contar con el respaldo suficiente para cumplir los objetivos planteados, apoyará al o la candidata que encabece la candidatura y “no se esconderá”; sin embargo, aseguró que hará lo que esté a su alcance para conseguirlo.

Si a mí no me alcanza el capital político que tengo, y que voy a hacer todo lo que está en mi poder, en mi inteligencia, en en mi experiencia de lograr en los próximos meses, pero si a mí no me alcanza va a estar a disposición para la mujer o el hombre que le alcance. Mi familia, mi México va antes que cualquier otra cosa