Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a COVID-19

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio positivo a la prueba de COVID-19.

Con lo anterior, el titular de la UIF se une a la lista de funcionarios que en algún momento de la pandemia se han contagiado de este mal.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, da positivo a COVID-19 Foto: Redes sociales

Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) es asintomático.

A través de un mensaje en redes sociales, dijo que se encuentra en aislamiento preventivo.

“Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la UIF. He informado al Presidente Andrés Manuel López Obrador”, escribió Nieto Castillo.

Y también emitió el mensaje por Twitter: