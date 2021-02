Secretaría de Salud llama a adultos mayores a no asistir a vacunarse si no los llamaron La SSa pidió a quienes no tienen cita no acudir a aplicarse la dosis en el municipio que les corresponda, ya que solo serán registradas y luego convocadas a ser inoculadas

El registro a la vacunación Covid-19 para adultos mayores lleva un 34 por ciento de avance.. Foto: Cuaroscuro.