Senado planea discutir reforma a la FGR la próxima semana, adelanta Ricardo Monreal

El Senado iniciará la próxima semana la discusión y aprobación de la Reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

“Nosotros hemos modificado mucho la iniciativa original, incluso han participado todos los grupos parlamentarios, el PAN, el PRD, todos. Y todos hemos construido este esfuerzo juntos. Claro, siempre en cualquier iniciativa hay temas en los que no se logra el acuerdo; pero es importante dotar de un instrumento jurídico a la Fiscalía para que sea más eficaz, eso es lo que yo creo” explicó en entrevista con los medios en el Senado de la República.

El líder de los senadores de Morena dijo que una vez que concluyan esta discusión iniciarán con el resto de las leyes e instrumentos jurídicos que requiere la FGR para mejorar su trabajo.

No sólo eso, sino también las otras leyes pendientes: el Código Penal Único, procedimientos penales, la Ley de Justicia Cívica. Faltan otros instrumentos que no hemos tocado y que el problema del país es grave en materia de seguridad, por eso hay que pensar sí, en el sistema de procuración de justicia y en las víctimas, y en la eficacia de la Fiscalía. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena

Rechaza rompimiento con el PVEM

Por otra parte, Ricardo Monreal rechazó que haya un rompimiento con sus “amigos” del Partido Verde.

“Somos amigos, compañeros de viaje, de un proyecto de nación y yo no tengo ninguna diferencia con ellos. El hecho de que una senadora haya decidido lo que decidió no altera nuestra relación. Yo le tengo respeto a los senadores del Verde, una especial estimación al senador Velasco y no tenemos diferencias”, dijo Monreal.

Reconoció que la bancada del Partido Verde reclamó la posición de vicepresidencia que ocupaba la senadora Verónica Camino Farjat, aunque fue electa para ocupar un año el cargo, Monreal Ávila dijo que se puede solucionar con un acuerdo.

Es una de las cosas que ellos me han dicho, que reclaman sus posiciones. Y tienen razón. Entonces, en el caso de que reclamen la Secretaría de la Mesa Directiva, se les va a entregar. - ¿Y cuál sería el mecanismo, senador, porque ella fue electa por un año? - Un acuerdo, que yo estoy dispuesto a firmarlo. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena

